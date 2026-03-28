Héctor Troyano celebra el avance de la ronda este en Vilamarxant: "Es un día histórico"

El municipio de Vilamarxant da un paso adelante en la mejora de su movilidad con el avance del proyecto para construir una conexión ciclopeatonal con Riba-roja de Túria. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda de la Diputació de València y responsable del área de Carreteras, Reme Mazzolari, durante una visita a la comarca del Camp de Túria acompañada por técnicos provinciales.

En el transcurso de una reunión de trabajo celebrada en Vilamarxant junto al alcalde Héctor Troyano, la diputada explicó que el futuro itinerario aprovechará parte del antiguo trazado ferroviario entre València y Llíria y continuará en paralelo a la carretera CV-370. No obstante, el diseño deberá adaptarse a las actuaciones ya realizadas por el ayuntamiento en la zona del antiguo ferrocarril.

El proyecto busca fomentar la movilidad sostenible y ofrecer una alternativa segura para peatones y ciclistas en un corredor muy transitado, mejorando la conexión entre ambos municipios.

Futura ronda este de Vilamarxant

Además, Mazzolari avanzó que la Diputació ya trabaja en un estudio previo para retomar otro proyecto estratégico, la futura ronda Este de Vilamarxant. Esta infraestructura permitiría desviar el tráfico que actualmente atraviesa el núclero urbano y proviniente de Riba-roja de Túria, una de las principales demandas del municipio.

La diputada subrayó que se trata de una actuación compleja tanto desde el punto de vista técnico como administrativo, debido a las características del entorno, con afecciones a espacios de alto valor ambiental y la necesidad de coordinarse con organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar o el Parque Natural del Túria.

"Es un día histórico"

Por su parte, el alcalde Héctor Troyano valoró positivamente los avances y destacó que la conexión ciclopeatonal "hará de la CV-370 una vía mucho más amable y segura para la movilidad sostenible". En declaraciones a Levante-EMV indicó que este trazado conectará también la CV-50 entre sí: "De esta manera, sacarán el tráfico definitivamente de la localidad. Es un paso importante y para nosotros es un día histórico el poder ver sobre plano el proyecto de la ronda".

En cuanto a la futura ronda, reconoció la dificultad del proyecto, aunque insistió en que "es una necesidad inaplazable para reducir el tráfico en la travesía urbano y mejorar tanto la seguridad como la calidad de vida de los vecinos".

Ambas actuaciones se enmarcan en la estrategia de la Diputació de València para reforzar las infraestructuras de movilidad en la comarca, apostado por soluciones que combinen sostenibilidad, seguridad vial y respeto por el entorno natural.