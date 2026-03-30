Industria, seguridad y conexiones: la apuesta estratégica de Loriguilla

«Quien gobierna un municipio industrial aprende pronto que los polígonos no son solo suelo productivo. Son una parte esencial del pulso económico y social del territorio. En ellos se decide el empleo de muchas familias, la estabilidad de los jóvenes y la capacidad de un municipio para construir futuro sin depender de la improvisación», manifiestan desde el Ayuntamiento de Loriguilla.

El municipio ha crecido mirando a la industria «con respeto, realismo y con sentido práctico». Su ubicación, con acceso directo a la A-3 y a la A-7, la proximidad con el aeropuerto y la conexión natural con el Puerto de València a través de la V-30, les sitúa en una posición competitiva dentro del eje logístico valenciano. Pero la geografía, por sí sola, no garantiza el desarrollo. Es necesaria planificación, visión institucional y una estrategia sostenida en el tiempo.

Por ello están avanzando hacia un modelo de gestión más profesionalizado de sus áreas industriales. Así, la constitución de una Entidad de Gestión y Modernización supone un paso decisivo para ordenar la información, mejorar la interlocución con las empresas y planificar inversiones con mayor capacidad de anticipación. «Este proceso exige asumir responsabilidades desde la administración local, pero también refleja una convicción clara: el progreso no se alcanza desde la inercia, sino desde la determinación», expresan.

Cooperación entre territorios

Este camino se refuerza con la fase final de constitución de la Mancomunidad Industrial del Eje A-3 junto a los municipios de Riba-roja de Túria y Cheste. «La cooperación entre territorios industriales permite ganar competitividad, optimizar recursos y fortalecer la capacidad de respuesta ante un contexto económico cada vez más exigente. Hoy más que nunca, el desarrollo industrial requiere una gobernanza compartida y una visión supramunicipal», explican.

Para el consistorio de Camp de Túria «nada de ello sería posible sin una coordinación efectiva entre administraciones y sin una relación público-privada basada en la confianza: cuando las instituciones escuchan a quienes generan empleo y trabajan de forma alineada, los proyectos avanzan con mayor estabilidad y eficacia. La industria necesita certezas, planificación y un diálogo constante que permita transformar retos en oportunidades».

El área industrial y logística de Loriguilla se ubica en la intersección entre la A-3 y la A-7. / ED

La planificación exige también información rigurosa. La herramienta desarrollada conjuntamente por el Instituto Cartográfico Valenciano y el Ivace permitirá disponer de datos reales sobre el suelo industrial y sobre la estructura productiva de nuestras empresas. Trabajar con información fiable no solo mejora la toma de decisiones, sino que aporta seguridad a quienes invierten y contribuyen al crecimiento económico.

Al mismo tiempo, en Loriguilla se han adelantado a riesgos como inundaciones, con grandes infraestructuras de laminación hidráulica, sistemas de drenaje sostenible y zonas verdes permeables.

La competitividad industrial y especialmente, en logística, depende en buena parte de las conexiones. Por ello siguen reivindicando mejoras en los accesos a la A-3, el refuerzo de la conexión con la A-7 y la optimización del enlace logístico con el Puerto de València. «Loriguilla cuenta además con un capital humano preparado, comprometido y profundamente vinculado a su tierra. Cuando la industria se gestiona con visión, no solo genera riqueza económica, sino que genera arraigo, cohesión social y capacidad de futuro», añaden.

«En un tiempo marcado por la incertidumbre y la transformación económica, los municipios tenemos la responsabilidad de actuar con realismo y con mirada larga. Porque cuando la industria avanza con equilibrio, planificación y seguridad, no solo avanza un polígono industrial. Avanza un territorio entero y avanzan las personas que lo hacen posible», finalizan.