Riba-roja de Túria consolida la contratación indefinida al alcanzar más del 50% en febrero

Riba-roja de Túria ha consolidado por segundo mes consecutivo la contratación laboral indefinida al alcanzar el 50’7% a lo largo del pasado mes de febrero y elevar la afiliación a la Seguridad Social con 223 nuevas personas trabajadoras. La tasa de paro se ha situado en 1.180 personas desempleadas en febrero al pasar de las 1.183 del mes de enero a las 1.180 personas paradas en febrero, es decir, 3 menos.

Los datos difundidos por Labora, constatan una consolidación de los datos relativos a la contratación laboral que en la modalidad indefinida supera a la correspondiente a la temporal, con 534 contratos indefinidos frente a los 512 contratos temporales, es decir, un 50’7% frente al 48’6%, además de otras 7 contrataciones en formación.

Las estadísticas publicadas subrayan que de los 1.053 contratos laborales que se han registrado en Riba-roja de Túria en febrero 780 corresponden a hombres y los restantes 273 contratos se han realizado a mujeres. Cabe recordar que, en enero, de las 1.132 contrataciones formuladas existen 815 correspondientes a hombres y otras 317 son mujeres. En cuanto al tipo de contratación, se formalizaron 574 indefinidas y otros 555 temporales.

Feria de empleo de Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

Mayor contratación en el sector servicios

Por sector de actividad, de los 1.053 contratos realizados, hasta 801 correspondientes al sector de los servicios, otros 167 contratos en el ámbito de la industria, otras 47 contrataciones en el sector de la construcción y, por último, los restantes 38 contratos son relativos a la agricultura.

La contratación laboral en Riba-roja de Túria se ha estructurado, también, por sexo y grupos de edad en el que se llevaron a cabo 388 contratos a hombres de entre 25 y 44 años, otros 252 contratos a hombres mayores de 44 años. Además, cabe destacar otras 149 contrataciones laborales en la localidad a mujeres de entre 25 y 44 años, otros 140 contratos de menos de 25 años y, por último, 74 contrataciones laborales a mujeres de más de 44 años. En cuanto a los contratos formalizados en la modalidad de formación se elevan a 10 a lo largo del presente año, con 3 en enero y 7 en febrero.

Por grupos de ocupación, se han formalizado 381 contratos elementales, seguidos de otros 250 contratos como operadores de instalaciones y maquinaria, además de montadores, otras 119 contrataciones correspondientes a artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, otras 98 contrataciones laborales englobadas como empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina. Por último, cabe destacar 65 contratos como técnicos y profesionales de apoyo y otras 63 contrataciones como trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores.

Aumentan las afiliaciones a la Seguridad Social

Las afiliaciones a la Seguridad Social en Riba-roja de Túria han aumentado de las 21.411 registradas en el mes de diciembre a las 21.634 en el mes de enero, es decir, 223 más entre ambos periodos de tiempo. Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones constatan una evolución positiva desde el pasado verano al pasar de las 21.594 afiliaciones de septiembre de 2025 a las 21.634 afiliaciones de enero.

En cuanto a la tasa de paro en el último año, las cifras difundidas por Labora subrayan que desde febrero del año 2025 con 1.255 personas desempleadas en Riba-roja se ha pasado a las 1.180 personas sin un puesto de trabajo, es decir, se ha reducido en 75 personas menos entre ambos periodos de tiempo. En el mismo periodo, se ha pasado de 451 hombres sin empleo a 422 desempleados y en cuanto a las mujeres se ha reducido de 804 a 758 entre ambos años.

"Evolución hacia un mayor empleo de calidad"

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que estas cifras publicadas “marcan una evolución hacia un mayor empleo más estable y de mayor calidad, si bien todavía debemos aunar esfuerzos entre el sector público y el privado para que esta tendencia se consolide en los próximos meses y, al mismo tiempo, hay que continuar trabajando para reducir la tasa de paro en el municipio”.