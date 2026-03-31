Serra presenta la nueva bandera de la Unión Musical Primitiva en un acto emotivo

El municipio de Serra vivió este fin de semana un acto cargado de simbolismo con la presentación y bendición de la nueva bandera de la Unión Musical Primitiva de Serra, en el marco del tradicional concierto de Semana Santa celebrado el domingo.

El evento, que reunió a numerosos vecinos y vecinas, combinó música, tradición y participación ciudadana en una jornada especialmente emotiva en la que también participó el coro de la propia banda. La nueva enseña se presentó como un símbolo de unidad y continuidad en la historia musical del municipio.

"Nueva bandera para un nuevo tiempo"

La bandera fue apadrinada por el Ayuntamiento de Serra en representación de toda la población, un gesto que refuerza el vínculo entre la banda y el conjunto del municipio. La alcaldesa, Alicia Tusón, destacó durante su intervención el valor de este símbolo: “Presentamos y bendecimos la nueva bandera de nuestra banda, una bandera que apadrina el ayuntamiento y, por lo tanto, todo nuestro pueblo. Una enseña que nace con la voluntad de unirnos, conectando nuestras raíces con nuestro futuro. Una nueva bandera para un nuevo tiempo”.

El homenaje a Ángela Domingo, quien diseñó el emblema de la banda reunificada de la bandera. / A. Serra

Tusón subrayó además el momento que atraviesa la música en Serra, marcado por la reciente unificación de las bandas locales en una sola formación. “Vivimos un momento histórico para la música en el municipio. La unión de nuestras bandas en una sola formación, que a partir de ahora llevará con orgullo el nombre de Unión Musical La Primitiva de Serra”, afirmó.

Homenaje a Ángela Domingo

El acto incluyó también un homenaje a Ángela Domingo, autora del emblema que luce la nueva bandera y que representa la identidad de la banda reunificada.

Con esta presentación, Serra refuerza el papel de la música como elemento de cohesión social y cultural, poniendo en valor el trabajo, el talento y la dedicación de generaciones de músicos que han contribuido a consolidar una de las señas de identidad más arraigadas del municipio.