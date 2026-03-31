Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresParc Sagunt IIDerribo MestallaCancelaciones trenesTiempo C. ValencianaTienda MuserosFalleras ilustres: fotosAvería CercaníasFestivales ValènciaPlanes Gandia
instagramlinkedin

Serra presenta la nueva bandera de la Unión Musical Primitiva en un acto emotivo

Alicia Tusón, alcaldesa de Serra, destacó el valor de la nueva bandera de la Unión Musical Primitiva, que simboliza la conexión entre las raíces musicales y el futuro del pueblo

Serra presenta la bandera de la nueva Unió Musical Primitiva en el concierto de Semana Santa.

Serra presenta la bandera de la nueva Unió Musical Primitiva en el concierto de Semana Santa. / A. Serra

Laura Florentino

Serra

El municipio de Serra vivió este fin de semana un acto cargado de simbolismo con la presentación y bendición de la nueva bandera de la Unión Musical Primitiva de Serra, en el marco del tradicional concierto de Semana Santa celebrado el domingo.

El evento, que reunió a numerosos vecinos y vecinas, combinó música, tradición y participación ciudadana en una jornada especialmente emotiva en la que también participó el coro de la propia banda. La nueva enseña se presentó como un símbolo de unidad y continuidad en la historia musical del municipio.

"Nueva bandera para un nuevo tiempo"

La bandera fue apadrinada por el Ayuntamiento de Serra en representación de toda la población, un gesto que refuerza el vínculo entre la banda y el conjunto del municipio. La alcaldesa, Alicia Tusón, destacó durante su intervención el valor de este símbolo: “Presentamos y bendecimos la nueva bandera de nuestra banda, una bandera que apadrina el ayuntamiento y, por lo tanto, todo nuestro pueblo. Una enseña que nace con la voluntad de unirnos, conectando nuestras raíces con nuestro futuro. Una nueva bandera para un nuevo tiempo”.

El homenaje a Ángela Domingo, quien diseñó el emblema de la banda reunificada de la bandera.

El homenaje a Ángela Domingo, quien diseñó el emblema de la banda reunificada de la bandera. / A. Serra

Tusón subrayó además el momento que atraviesa la música en Serra, marcado por la reciente unificación de las bandas locales en una sola formación. “Vivimos un momento histórico para la música en el municipio. La unión de nuestras bandas en una sola formación, que a partir de ahora llevará con orgullo el nombre de Unión Musical La Primitiva de Serra”, afirmó.

Homenaje a Ángela Domingo

El acto incluyó también un homenaje a Ángela Domingo, autora del emblema que luce la nueva bandera y que representa la identidad de la banda reunificada.

Noticias relacionadas y más

Con esta presentación, Serra refuerza el papel de la música como elemento de cohesión social y cultural, poniendo en valor el trabajo, el talento y la dedicación de generaciones de músicos que han contribuido a consolidar una de las señas de identidad más arraigadas del municipio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El ganadero Borja Domecq estalla tras la Feria de Fallas: 'Jandilla no va a volver a lidiar en València
  2. Aemet activa el aviso amarillo en la C. Valenciana por vendavales de más de 90 km/h que pueden dificultar hasta caminar
  3. Carlos Mazón pide personarse en la causa de la dana al considerar que la jueza le sigue investigando
  4. Retenciones kilométricas en Valencia por dos accidentes en la A-7 y la AP-7
  5. La Generalitat recibe dos nuevas propuestas de proyectos empresariales en Parc Sagunt II
  6. La huelga de los profesores valencianos busca vaciar las aulas y llenar las calles
  7. Accidente mortal en la V-31 en Silla: muere atrapado bajo su camión tras caer por un terraplén
  8. Qué días de Semana Santa son festivos en la C. Valenciana: El calendario laboral 2026 en Valencia confirma las libranzas a todos los trabajadores

Serra presenta la nueva bandera de la Unión Musical Primitiva en un acto emotivo

Serra presenta la nueva bandera de la Unión Musical Primitiva en un acto emotivo

Colectivos vecinales "interrumpen" la jornada sobre el biometano en Llíria para protestar por el proyecto de la planta

Colectivos vecinales "interrumpen" la jornada sobre el biometano en Llíria para protestar por el proyecto de la planta

Riba-roja de Túria consolida la contratación indefinida al alcanzar más del 50% en febrero

Riba-roja de Túria consolida la contratación indefinida al alcanzar más del 50% en febrero

Industria, seguridad y conexiones: la apuesta estratégica de Loriguilla

Industria, seguridad y conexiones: la apuesta estratégica de Loriguilla

Ana Millán hace historia y se convierte en la primera presidenta de la Banda Primitiva de Llíria

Ana Millán hace historia y se convierte en la primera presidenta de la Banda Primitiva de Llíria

Héctor Troyano celebra el avance de la ronda este en Vilamarxant: "Es un día histórico"

Héctor Troyano celebra el avance de la ronda este en Vilamarxant: "Es un día histórico"

Riba-roja desbloquea la carretera de la Llobatera tras años de reivindicaciones

Riba-roja desbloquea la carretera de la Llobatera tras años de reivindicaciones

Más de 20 personas y empresas sancionadas en Nàquera por vertidos ilegales tras el refuerzo de controles

Más de 20 personas y empresas sancionadas en Nàquera por vertidos ilegales tras el refuerzo de controles
Tracking Pixel Contents