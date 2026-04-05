Riba-roja inicia las pruebas de la barrera automática instalada en la urbanización La Reva que reducirá el tráfico e incrementará la seguridad en la zona

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha instalado una nueva barrera automática con lector de matrícula, de acceso y salida a la urbanización La Reva, que permitirá reducir el tráfico indebido por la calle Ernesto Halffter y mejorará el descanso y la seguridad de los vecinos y vecinas de la zona residencial. Más de 1.300 matrículas han sido registradas hasta la fecha- tres por vivienda-. No obstante, aquellas personas residentes en la urbanización que no hayan realizado el trámite o que quieran solicitar algún cambio de matrícula pueden hacerlo, de forma permanente, en el retén de policía de la propia urbanización.

El consistorio está realizando estos días las pruebas de funcionamiento necesarias para la puesta en marcha, prevista para el próximo14 de abril, tras la celebración de San Vicente. “Es una reivindicación histórica de los vecinos y vecinas de La Reva que pone fin a las numerosas molestias que ocasionaba el tráfico de vehículos que utilizaban continuamente esta calle para evitar el colapso de la rotonda principal, especialmente en horas punta”, subraya Robert Raga, alcalde de Riba-roja de Túria.

Hasta ahora, el acceso estaba regulado mediante una cadena y controles puntuales de la Policía Local. Con una inversión cercana a los 30.000 euros, el consistorio ha instalado este nuevo dispositivo, vigilado por cámaras, que permitirá el acceso únicamente a vehículos autorizados, evitando el paso de camiones y tráfico ajeno a la urbanización.

Ascensores en la Reva. / A.R.

Esta actuación da respuesta a las reiteradas quejas vecinales provocadas por el paso de numerosos vehículos procedentes del área industrial, incluidos camiones y vehículos pesados. Aunque se trata de una salida pensada exclusivamente para residentes, el uso continuado como paso alternativo generaba una elevada intensidad de tráfico, ruidos constantes durante todo el día y la noche, así como problemas de seguridad vial.

Desde el Ayuntamiento se destaca que esta medida supone un avance importante en favor de la calidad de vida, el descanso y la seguridad del entorno residencial de La Reva.

Futura glorieta de la CV-374

La instalación de esta barrera se suma a otras actuaciones previstas para mejorar la movilidad y el tráfico en la zona, como la nueva glorieta de la CV-374 a la altura de la urbanización La Reva, cuya ejecución está prevista para el cuatrimestre del año tras el convenio firmado con la Diputación de Valencia.

Esta infraestructura permitirá aliviar uno de los puntos más conflictivos de la red viaria provincial, por el que acceden diariamente miles de vehículos, especialmente transporte pesado, hacia las empresas logísticas y agroalimentarias del área industrial de Riba-roja de Túria. Se trata además de un tramo considerado potencialmente peligroso debido al elevado número de accidentes, las grandes retenciones y los atascos en horas punta, lo que ha motivado reivindicaciones vecinales durante décadas.

El convenio, firmado en octubre de 2025, establece las condiciones de financiación y ejecución de las obras, cuyo proyecto fue redactado por encargo del Ayuntamiento. La actuación contempla la implantación de una glorieta de nueva planta y las conexiones necesarias con el trazado actual de la CV-374 en un entorno urbano consolidado.

El presupuesto total asciende a 2.265.708,52 euros, cofinanciados por ambas administraciones. La Diputación de Valencia asumirá la mayor parte de la inversión, mientras que el Ayuntamiento de Riba-roja aportará 250.000 euros correspondientes a los viales de conexión con el suelo urbano, además de la redacción del proyecto.

Nuevos ascensores en el paso ferroviario

Por otro lado, ya se ha iniciado la instalación de los ascensores del paso sobre las vías del tren que quedaron inutilizados tras el paso de la DANA. Tras la reparación de la instalación eléctrica por parte del consistorio, el proveedor ha iniciado la colocación de los nuevos ascensores, en un contexto de retrasos generalizados en el sector tras los daños ocasionados por el temporal.

“Con estas actuaciones reafirmamos nuestro compromiso con la mejora de la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los cerca de 1.400 vecinos y vecinas de la urbanización La Reva”, ha señalado Raga.