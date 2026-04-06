Vecinos de l'Eliana denuncian el aislamiento de dos barrios tras el cierre del paso a nivel del metro

Decenas de varios vecinos y vecinas se concentraron el pasado sábado, 4 de abril, a las 12 horas en la estación de l'Eliana para protestar por la supresión del paso peatonal que conectaba ambos andenes, una decisión adoptada por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y que, según denuncian, ha incrementado los problemas de accesibilidad y seguridad en la zona.

La movilización, impulsada por la Asociación Vecinal Entrevies, reunió a residentes de barrios como Montenegro y Montepilar, que alertan de que el cierre del paso ha generado una situación de aislamiento entre distintas zonas del municipio. Además, advierten de una mayor acumulación de personas en los andenes y de las dificultades añadidas para personas con movilidad reducida.

Reivindicación "justa y legítima"

El alcalde de la localidad, Salva Torrent, respaldó la protesta vecinal y calificó la reivindicación de "justa y legítima". Según explicó, el ayuntamiento ya solicitó un dictamen al Consell Jurídic Consultiu, cuyo resultado fue favorable a los intereses del municipio, aunque lamentó que "hace cinco meses lo remitimos a la Dirección General de Transporte y aún no hemos tenido respuesta".

Torrent insistió en que la normativa no puede ignorar la realidad cotidiana de los vecinos. "Hemos de entender que una norma jurídica no puede ir en contra de una realidad; la realidad es que esto es un paso peatonal", afirmó. En este sentido, criticó la alternativa planteada por la administración autonómica, al considerarla "muy poco viable, tanto por tiempo, como por distancia y por accesibilidad".

Concentración ciudadana en la estación de tren de l'Eliana. / A. L'Eliana

"No queremos ser ni más ni menos"

El primer edil defendió la necesidad de buscar soluciones intermedias que garanticen la seguridad sin eliminar el paso. "No queremos ser ni más ni menos que otro municipio. En la Línea 2 de Metrovalencia, en localidades como Paterna, sí se permite el paso con señales acústicas, luminosas o barreras. Hemos de caminar hacia eso", señaló.

Asimismo, recordó que aunque la decisión de FGV se ampara en la ley de seguridad ferroviaria, que obliga a tomar medidas para evitar accidentes, considera que su aplicación en este caso resulta "muy extrema". “Apostaría por señales acústicas, luminosas u otras alternativas; lo que no podemos hacer es cortar”, subrayó.

"Estamos partiendo y aislando el municipio"

El alcalde también alertó de las consecuencias urbanas de esta medida, al considerar que “estamos partiendo el municipio y aislando el barrio de la estación, Montealegre y Montepilar”. Por ello, reiteró que el consistorio seguirá trabajando para revertir la situación y lograr que el paso sea reconocido como peatonal y no únicamente como un acceso entre andenes.