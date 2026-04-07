Llíria estrena un nuevo carril en San Vicente que conectará urbanizaciones

El Ayuntamiento de Llíria ha dado por finalizadas las obras del nuevo carril ciclo-peatonal en el entorno del Parque de San Vicente, una infraestructura que refuerza la movilidad sostenible y amplía los espacios de uso público en este enclave natural.

El concejal de Movilidad Sostenible, Paco García, ha destacado que el parque "ya cuenta con un nuevo carril para peatones y ciclistas, que servirá de camino natural y paisajístico alrededor de este entorno verde". Esta actuación permite crear un recorrido que rodea el perímetro del parque, facilitando su uso tanto para el ocio como para los desplazamientos diarios.

La nueva vía, de cerca de un kilómetro de longitud y tres metros de anchura, está acompañada por la plantación de un centenar de árboles, lo que contribuye a mejorar la integración paisajística y el confort de los usuarios.

Inversión de 260.000 euros

La intervención ha supuesto una inversión de 260.000 euros, financiados a través del Plan Reacciona de la Diputació de València. Según ha explicado García, el objetivo principal de esta ayuda “es ampliar la red verde ciclista y los accesos, tanto en el parque como las urbanizaciones, generando nuevos espacios de movilidad sostenible y favoreciendo la dinamización de actividades como el ocio deportivo”.

Nuevo servicio de bicicleta

El edil ha subrayado además que “el Parque de San Vicente gana un nuevo servicio que permitirá fomentar el uso de la bicicleta, satisfaciendo la demanda creciente de este tipo de vías para un uso lúdico, de ocio saludable y movilidad diaria en plena naturaleza”.

Conectar urbanizaciones

Asimismo, desde el consistorio se ha señalado que esta actuación tiene un marcado carácter interurbano, ya que contribuye a conectar distintas urbanizaciones del municipio con el entorno de San Vicente. En este sentido, García ha apuntado que la iniciativa permitirá “vertebrar los núcleos de las urbanizaciones de Llíria en el entorno de San Vicente, avanzando hacia un patrón de movilidad más equilibrado, promoviendo un modelo más sostenible y saludable a través del incremento de los desplazamientos en bicicleta y a pie”.