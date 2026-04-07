Olocau amplía y moderniza su flota de vehículos con dos nuevos coches

Recientemente, Olocau ha adquirido, por un importe total de 50.693 euros, dos nuevos coches con los que ha ampliado y modernizado su flota de vehículos.

Concretamente, se trata de un modelo Dacia Duster híbrido con etiqueta ECO y de un KGM Tívoli kilómetro cero de combustión destinados, respectivamente, a la Policía Local y a la realización de gestiones municipales.

Olocau amplía y moderniza su flota de vehículos con la adquisición de dos nuevos coches. / A. Olocau

El primero que ya dispone de todo el equipamiento necesario para el desarrollo de la labor de los agentes, así como de un desfibrilador, ha tenido un coste de 32.799 euros, financiados a través de una subvención del Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de Valencia, y el importe del segundo ha ascendido a 17.893 euros, sufragados mediante fondos propios del ayuntamiento.

"Gran noticia para Olocau"

Tal como ha asegurado el alcalde, Antonio Ropero, "contar con estos dos nuevos vehículos supone una gran noticia para Olocau, ya que repercutirán muy positivamente en el servicio a la ciudadanía que se realiza por parte del consistorio y de la Policía”.