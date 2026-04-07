Serra finaliza las obras de seguridad en el barranco de Deula

La Diputació de València ha completado las obras de estabilización del acceso al barranco de Deula, en el término municipal de Serra, con el objetivo de mejorar la seguridad del entorno y garantizar el paso de vehículos de emergencia en esta zona forestal.

La intervención, ejecutada durante el mes de marzo a través del área de Medio Ambiente y coordinada por el servicio de Riesgos Geológicos y Espacios Degradados, ha permitido actuar sobre un talud que presentaba "importantes problemas de erosión". Esta degradación había reducido notablemente la anchura del camino, dificultando el tránsito y suponiendo un riesgo tanto para peatones como para los servicios de intervención.

Malla de acero de 240 metros cuadrados

Para solucionar esta situación, los trabajos han incluido la colocación de una malla de acero de 240 metros cuadrados, fijada al terreno mediante anclajes. Posteriormente, se ha cubierto con tierra vegetal para facilitar la revegetación y favorecer la integración en el entorno natural. En este proceso se han plantado especies autóctonas como romero, retama, madroño y laurel.

El diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha destacado que "este sistema no solo contribuye a frenar el proceso erosivo y mejorar la estabilidad del talud, sino que también favorece la integración paisajística de la actuación, respetando el entorno natural y promoviendo la recuperación de la cubierta vegetal".

Asimismo, ha subrayado la importancia de esta actuación para la seguridad del municipio: “esta actuación permite recuperar un acceso fundamental para garantizar la intervención de los servicios de emergencias en una zona especialmente sensible desde el punto de vista forestal”.

Inversión de más de 70.000 euros

La obra, ya finalizada y recepcionada, ha supuesto una inversión de 70.841 euros y se ha desarrollado en un plazo aproximado de tres meses, mejorando de forma significativa las condiciones de acceso a este enclave natural.