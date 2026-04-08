'Estem X Serra', el nuevo partido municipalista liderado por el exconcejal socialista José Domingo

La organización Unión Municipalista continúa ampliando su presencia en la provincia de Valencia con la incorporación de una nueva agrupación en Serra. Se trata de 'Estem X Serra', una iniciativa independiente encabezada por el exconcejal socialista José Domingo, que nace con la intención de concurrir a las elecciones municipales de 2027.

La nueva formación se presentó el pasado 27 de marzo en el polideportivo municipal, en un acto en el que se expusieron las principales líneas de este proyecto, centrado en impulsar una nueva etapa política en el municipio.

Apuesta por un ayuntamiento "más cercano"

Durante su intervención, José Domingo defendió un modelo de gestión enfocado en la cercanía institucional y la partipación vecinal. En este sentido, apostó por un ayuntamiento "más cercano, accesible y transparente" y subrayó la necesidad de recuperar y reforzar servicios básicos que, a su juicio, se han ido debilitando con el tiempo.

El proyecto se plantea con una vocación abierta e integradora, dirigida a vecinos de distintas sensibilidades políticas. “Queremos trabajar por Serra y para Serra, sin depender de siglas, con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos”, afirmó Domingo.

Por su parte, el presidente de Unión Municipalista, David García, valoró positivamente esta incorporación, destacando que “cada vez son más los municipios que apuestan por el municipalismo como una forma útil, cercana y honesta de hacer política”. Además, señaló que iniciativas como ‘Estem X Serra’ contribuyen a reforzar una red de representantes locales “que conocen de primera mano la realidad de sus municipios y trabajan desde el territorio para dar soluciones”.

Experiencia en la gestión pública

García también puso en valor la llegada de perfiles con experiencia en la gestión pública, como el propio José Domingo, a quienes definió como impulsores de proyectos "alejados de las dinámicas de los partidos tradicionales y centrados en lo que realmente importa a los vecinos".

Con esta nueva incorporación, Unión Municipalista sigue consolidando su implantación en la Comunitat Valenciana y avanza en su estrategia de crecimiento de cara a las elecciones de 2027.