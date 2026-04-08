Fiestas de Sant Vicent de Llíria, tradición y cultura: consulta todo el programa

Llíria celebra hasta el 19 de abril sus tradicionales fiestas dedicadas a Sant Vicent, organizadas por el ayuntamiento de la localidad y la Cofradía de Sant Vicent Ferrer. Las celebraciones vicentinas se presentarán oficialmente el viernes 10 de abril en el teatro de la Banda Primitiva. El acto estará acompañado por el espectáculo “Magic Comedy” a cargo de Maestros de la Magia.

“El primer fin de semana festivo concentrará algunos de los principales actos más tradicionales que tienen su punto de encuentro en el parque de San Vicente”, ha señalado la concejala de Fiestas, Mª José Llopis.

El domingo 12 de abril, la ciudadanía edetana se reunirá en el XXVI Festival de Paellas y, a continuación, la tarde estará amenizada musicalmente por el grupo Valera.

La rogativa

El lunes 13 de abril, festividad del copatrón de la ciudad, se celebrará la rogativa, en la que la imagen de Sant Vicent peregrina hasta el parque donde se celebra un almuerzo popular y una solemne misa en la ermita. Este año, debido a las obras en la plaza Major, la fiesta posterior a la rogativa, que finalizará en la basílica de la Asunción, se traslada al parking del Pla de l’Arc. Contará con la actuación de la Orquesta Tokyo Band a partir de las 15 horas.

La Orquesta Tokyo Band actuará el 13 de abril a partir de las 15 horas. / A. L.

Como es habitual, el bando municipal establece los horarios y zonas permitidas para el uso de fuego en el parque de Sant Vicent, del 12 al 14 de abril.

El alcalde Paco Gorrea ha destacado que estas fiestas “están abiertas a todo el mundo, un espacio lleno de armonía, sentimiento y devoción”, por lo que ha invitado a “disfrutarlas con la misma alegría de siempre y orgullosos de nuestras tradiciones más estimadas”.

Variedad de espectáculos

La programación de Sant Vicent ofrecerá también una gran variedad de espectáculos a lo largo de estas jornadas. Los grupos Bèrnia y La Trocamba Matanusca actuarán el sábado 11 de abril a las 18.30 horas en la plaza Partidors.

El grupo Bèrnia actuará el sábado 11 de abril. / A. L.

Por otra parte, la compañía Teatre El Micalet presentará el espectáculo “Ballant, ballant. 30 anys”. Será el jueves 16 de abril a las 22 horas en el teatro de la Unió Musical. Las entradas se pueden adquirir a través de la App y web municipal, y presencialmente en el departamento de Cultura. Y para toda la familia, también se ofrecerá teatro infantil con la obra “Fabulant” el 10 de abril a las 19. horas en el teatro de la Llar de Les Persones Majors.

La compañía Teatre El Micalet presentará el espectáculo “Ballant, ballant. 30 anys” el jueves 16 de abril. / A. L .

Igualmente habrá una noche de tributos a Extremoduro el 17 de abril en los exteriores del Pabellón Pla de l’Arc a partir de las 22.30 horas.

La música de las agrupaciones también tendrá su presencia en las fiestas con los conciertos de la Banda UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos el 15 de abril a las 19 horas en el teatro de la Llar de les Persones Majors; la Orquesta de Plectro “El Micalet”, el 18 de abril a las 19 horas en la ermita de Sant Vicent; y la Banda Sinfónica Unió Musical que actuará acompañada por el grupo Barcelona Clarinet Players, el mismo día 18 a las 22.30 horas en su teatro.

Dentro de la programación festiva, también se celebrará el ‘sopar popular’ (17 abril) o la XIII 10K de Sant Vicent (18 abril), primera prueba puntuable del Circuito de Carreras Populares de la Mancomunitat del Camp de Túria 2026.

Las fiestas de Sant Vicent concluirán el domingo 19 de abril con los actos matutinos de la misa, pasacalle y mascletà, que este año se realizará en el inicio de la calle Pla de l’Arc. Ya por la tarde, tendrá lugar la solemne procesión a las 19.30 horas desde la basílica de la Asunción.