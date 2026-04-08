La música y el teatro se fusionan en la programación de las fiestas de Llíria en honor a Sant Vicent

El municipio de Llíria celebra hasta el próximo 19 de abril sus tradicionales fiestas en honor a Sant Vicent, con una completa agenda de actos organizada por el Ayuntamiento y la Cofradía de Sant Vicent Ferrer. La programación combina tradición, música y actividades populares, teniendo como eje central la rogativa en honor al copatrón.

El inicio oficial de las celebraciones tendrá lugar el viernes 10 de abril en el teatro de la Banda Primitiva, en un acto que contará con el espectáculo “Magic Comedy” de Maestros de la Magia. A partir de ese momento, la localidad se sumergirá en varios días de intensa actividad festiva.

La concejala de Fiestas, Mª José Llopis, ha señalado que “el primer fin de semana festivo concentrará algunos de los principales actos más tradicionales que tienen su punto de encuentro en el parque de San Vicente”. Entre ellos destaca el XXVI Festival de Paellas, que reunirá a vecinos y visitantes el domingo 12 de abril, seguido de una actuación musical del grupo Valera.

Tradicional rogativa

El lunes 13 de abril, jornada dedicada a Sant Vicent Ferrer, se celebrará la tradicional rogativa, en la que la imagen del santo peregrinará hasta el parque de Sant Vicent. Allí tendrán lugar un almuerzo popular y una misa solemne en la ermita. Este año, debido a las obras en la plaza Major, la celebración posterior se trasladará al parking del Pla de l’Arc, donde actuará la Orquesta Tokyo Band a partir de las 15.00 horas.

Como es habitual, el bando municipal regulará durante los días 12 al 14 de abril el uso del fuego en el parque de Sant Vicent, estableciendo horarios y zonas permitidas.

El alcalde de la localidad, Paco Gorrea, ha subrayado que estas fiestas “están abiertas a todo el mundo, un espacio lleno de armonía, sentimiento y devoción”, e invitó a la ciudadanía a “disfrutarlas con la misma alegría de siempre y orgullosos de nuestras tradiciones más estimadas”.

Amplia oferta cultural

Más allá de los actos tradicionales, la programación incluye una amplia oferta cultural. El sábado 11 actuarán los grupos Bèrnia y La Trocamba Matanusca en la plaza Partidors. El teatro también tendrá protagonismo con la obra “Ballant, ballant. 30 anys”, de la compañía Teatre El Micalet, el 16 de abril en el teatro de la Unió Musical, y con el espectáculo infantil “Fabulant”, previsto para el día 10 en la Llar de Les Persones Majors.

La música será otro de los pilares de las fiestas, con conciertos de distintas agrupaciones locales, como la Banda UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos, la Orquesta de Plectro “El Micalet” y la Banda Sinfónica Unió Musical junto a Barcelona Clarinet Players. Además, el 17 de abril se celebrará una noche de tributos a Extremoduro en el exterior del pabellón Pla de l’Arc.

El programa festivo se completa con actividades populares como el ‘sopar popular’ del 17 de abril y la XIII 10K de Sant Vicent, que se disputará el 18 de abril y será la primera prueba puntuable del Circuito de Carreras Populares de la Mancomunitat del Camp de Túria 2026.

Las fiestas acaban el 19 de abril

Las fiestas concluirán el domingo 19 de abril con los actos tradicionales de la mañana, misa, pasacalle y mascletà, y la solemne procesión vespertina desde la basílica de la Asunción, que pondrá el broche final a una de las celebraciones más arraigadas de la localidad.