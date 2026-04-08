Un nuevo centro de salud en Riba-roja de Túria: obras en 2027 para aliviar la saturación sanitaria

La Conselleria de Sanidadha confirmado que las obras del nuevo Centro de Salud de Riba-roja de Túria podrían arrancar a comienzos de 2027, una infraestructura clave para aliviar la saturación del actual servicio sanitario en el municipio.

El anuncio llega tras la reunión mantenida entre el alcalde, Robert Raga, la concejala de Urbanismo, Teresa Pozuelo, y responsables autonómicos del área sanitaria, en la que se han concretado los avances del proyecto.

Atención a más de 15.000 usuarios

El crecimiento demográfico de la localidad, que en determinados períodos alcanza cerca de 30.000 habitantes, ha incrementado notablemente la presión asistencial sobre el actual centro de salud. El nuevo equipamiento permitirá atender a más de 15.000 usuarios y reforzar la cobertura sanitaria, incluyendo también a la población de Loriguilla y a las 12 urbanizaciones del término municipal.

Durante el encuentro se detalló que el proyecto ya ha sido adjudicado y que el estudio informativo está aprobado, con la previsión de validar el proyecto básico en breve. Una vez completado este trámite, la Conselleria solicitará la licencia de obras al ayuntamiento, con el objetivo de iniciar los trabajos en 2027 y finalizarlos entre finales de 2028 y principios de 2029.

El nuevo centro se ubicará en una parcela cedida por el consistorio en 2022 en la zona de Pacadar, contará con más de 3.000 metros cuadrados construidos y supondrá una inversión cercana a los ocho millones. El edificio estará diseñado bajo criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, incorporando además energías renovables.

En cuanto a prestaciones, dispondrá de diez consultas de Medicina Familiar y diez de Enfermería, tres consultas de Pediatría y dos de Enfermería Pediátrica, además de un área de extracciones y tratamientos, espacios para pruebas diagnósticas y cirugía menor, un Punto de Atención Continuada para urgencias, servicios de rehabilitación, atención a la mujer y trabajo social.

Se inició el proceso en 2021

El alcalde, en declaraciones a Levante-EMV, ha valorado positivamente los avances y ha explicado que el municipio lleva años reclamando esta infraestructura. Según ha señalado, el proceso se inició en 2021, cuando se impulsó el proyecto ante una población que se había triplicado desde la construcción del actual centro en el año 2000. Un año después, en 2022, el ayuntamiento cedió a la Generalitat los terrenos, que considera “muy bien ubicados”.

Raga ha destacado que la reunión mantenida ha servido para confirmar que el proyecto ya está definido y cumple con las expectativas, subrayando especialmente el compromiso de inicio de las obras en 2027. Asimismo, ha incidido en que el nuevo centro incorporará mejoras importantes como el traslado del servicio de rehabilitación a las nuevas instalaciones, la creación de un punto SAMU y el uso de energía renovable autosuficiente.

Línea propia de transporte público al centro

El primer edil también ha puesto en valor que el futuro centro dará servicio no solo al casco urbano de Riba-roja, sino también a Loriguilla y a las urbanizaciones del término, mejorando los accesos y reduciendo los tiempos de atención. En esta línea, ha resaltado que contará con una línea propia de transporte público con parada en el recinto sanitario, lo que facilitará su uso por parte de la ciudadanía.

"Reivindicación histórica"

Por último, Raga ha recordado que se trata de una "reivindicación histórica" del municipio y uno de los principales objetivos del equipo de gobierno, al tiempo que ha confirmado que el actual centro de salud se mantendrá como centro auxiliar para atender a parte de la población, lo que permitirá descongestionar la atención sanitaria y mejorar la cobertura global en el municipio.