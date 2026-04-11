La CHJ duplica la capacidad del barranco del Pozalet a su paso por Loriguilla

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) encara la recta final de los trabajos de emergencia en varios barrancos afectados por la dana de 2024, con actuaciones en l’Horteta, Gallego, Pozalet y distintos tributarios de la Albufera. Unos trabajos que no solo buscan reparar los daños recientes, sino también corregir problemas estructurales que desde hace años afectan especialmente a la comarca del Camp de Túria.

Uno de los puntos clave es el barranco del Pozalet, donde la CHJ ha ejecutado trabajos de adecuación, limpieza y refuerzo del cauce a su paso por Loriguilla. Estas actuaciones ya han finalizado, aunque quedan pendientes de una intervención complementaria por parte del ayuntamiento para completar la recuperación del entorno y garantizar su correcto funcionamiento hidráulico.

De 300 a 600 metros cúbicos en Loriguilla

En el marco de estas actuaciones, una de las mejoras más relevantes ha sido el incremento de la capacidad hidráulica del barranco, que ha pasado de poder canalizar aproximadamente 300 metros cúbicos a alcanzar los 600 metros cúbicos.

La alcaldesa de Loriguilla, Montse Cervera, ha advertido en declaraciones a Levante-EMV de uno de los principales problemas: el efecto embudo que se genera en el puente de la Loma reconstruido recientemente. “El problema es que cuando el agua llega al puente es un embudo”, ha explicado.

En este contexto, Cervera ha valorado los avances logrados en coordinación con la CHJ, especialmente en lo referente al ensanchamiento del barranco: “Esta batalla nos ha costado mucho”, ha reconocido. “La Confederación no tenía previsto ensanchar el barranco por falta de presupuesto, pero tras varias reuniones conseguimos que aceptaran”, ha resaltado.

Según ha destacado, el resultado supone un hito para el municipio: “Lo que hemos conseguido aquí no lo han conseguido en otros municipios”. Gracias a estas actuaciones, Loriguilla contará ahora con un cauce con capacidad hidráulica similar a la registrada durante la dana, lo que permitirá afrontar con mayores garantías futuros episodios extremos.

Barranco de Mandor que une Riba-roja de Túria con l'Eliana / A. Riba-roja de Túria

Protección junto a la A-3 en Riba-roja de Túria

Respecto a Riba-roja de Túria destaca la construcción de una mota de protección junto a la autovía A-3, una de las "actuaciones más relevantes", según destacan fuentes del consistorio a Levante-EMV y que se encuentra ya en su fase final. Esta infraestructura permitirá contener parte de los caudales en episodios de lluvias intensas y evitar desbordamientos hacia las zonas industriales.

Además, se están llevando a cabo trabajos de limpieza y acondicionamiento en el barranco de Mandor, donde también se está instalando malla geotextil para estabilizar el terreno y prevenir la erosión. A estas actuaciones se suma la intervención en el Parque Natural del Túria, donde se está procediendo a la retirada de cañas en el tramo comprendido entre el Pont Vell y la urbanización Masía de Traver. En este espacio se prevé la colocación de más de 8.000 metros cuadrados de manta geotextil para evitar el rebrote de esta vegetación invasora.

Redirigir el agua hacia la zona menos vulnerable

La CHJ también trabaja en la construcción de una mota de emergencia en el barranco del Poyo que permitirá contener al menos 400 metros cúbicos de caudal y redirigir el agua hacia la margen derecha, considerada menos vulnerable. Esta intervención busca proteger tanto a las empresas del polígono El Oliveral como a los residentes de la urbanización La Reva, sostenían fuentes municipales.

Tramo donde va a colocarse más de 8.000 m2 de manta geotextil para evitar el rebrote de la caña en el Parque Natural del Túria. / A. Riba-roja de Túria

El organismo también ha actuado con carácter urgente en las balsas de laminación del polígono de La Reva, en Riba-roja de Túria, que quedaron completamente colmatadas tras las lluvias torrenciales. Además de su limpieza, actualmente se está ejecutando una ampliación de su capacidad mediante excavaciones que permitirán aumentar el volumen de retención en unos 45.000 metros cúbicos, así como mejorar los sistemas de evacuación.

Años de reivindicaciones

Las actuaciones actuales llegan después de años de reivindicaciones institucionales y empresariales en la zona. Ya en 2022, el Ayuntamiento de Riba-roja reclamaba a la CHJ la eliminación de barreras en la rambla del Pozalet para evitar inundaciones, mientras que áreas industriales como La Reva, l'Oliveral y el Parque Logístico Valencia alertaban del riesgo que suponía la falta de encauzamiento del barranco.

En aquel momento, tres polígonos industriales llegaron a anegarse durante episodios de lluvias intensas, evidenciando un problema de fondo: la alteración del cauce natural del barranco. La rambla del Pozalet, cuyo origen se sitúa en la sierra de Chiva dentro de la cuenca del Poyo, desciende hacia Loriguilla y Riba-roja bordeando importantes áreas industriales hasta desembocar entre l'Oliveral y el Parque Logístico.

Sin embargo, en este punto, la infraestructura viaria actúa como un auténtico muro de contención, provocando que el cauce "desaparezca" de forma artificial bajo la carretera. Aunque invisible, el barranco sigue existiendo, lo que genera acumulaciones de agua y episodios de inundación cuando se producen lluvias intensas.