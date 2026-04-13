Llíria impulsa la rehabilitación del Bon Pastor: un proyecto con base histórica y a la espera de permisos

El Ayuntamiento de Llíria sigue avanzando en la conservación de su patrimonio histórico con la redacción de un proyecto específico para la rehabilitación del edificio del Bon Pastor. El objetivo final es poder optar a futuras ayudas que permitan abordar su restauración integral.

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito con el Arzobispado de València y contempla medidas urgentes para garantizar la protección del inmueble, considerado un elemento relevante del patrimonio local.

Arquitecto especializado

El documento ha sido elaborado por el arquitecto especializado en patrimonio cultural Javier Hidalgo Mora, en coordinación con los técnicos municipales. Aunque el proyecto aún está pendiente del informe técnico definitivo para su aprobación, ya ha sido revisado y cuenta con una valoración favorable desde el punto de vista técnico.

Para su desarrollo también se ha tenido en cuenta el estudio documental encargado en 2024 al historiador Frederic Aparisi Romero, experto en hospitales medievales, lo que ha permitido dotar a la propuesta de una base histórica rigurosa que orienta las futuras intervenciones.

A la espera de la autorización de Conselleria

De forma paralela, el consistorio está a la espera de la autorización arqueológica por parte de la Conselleria de Cultura, necesaria para llevar a cabo calas murarias que completen el análisis constructivo del edificio. Este permiso está condicionado a la realización previa de un estudio pictórico de los paramentos, que deberá ser ejecutado por especialistas en restauración.

Una vez obtenidos todos los permisos, se podrá iniciar la fase arqueológica previa, clave para conocer en detalle la evolución histórica del conjunto arquitectónico.

Futuras líneas de financiación

La aprobación definitiva del proyecto permitirá además trasladarlo a la Iglesia para que el Arzobispado y la parroquia puedan iniciar la tramitación de subvenciones destinadas tanto a actuaciones urgentes como a la rehabilitación completa del inmueble. En este proceso, el ayuntamiento colaborará activamente para concurrir a futuras líneas de financiación, especialmente las previstas desde Presidencia.

Con esta iniciativa, el consistorio de Llíria refuerza su apuesta por la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico, avanzando en la rehabilitación del Bon Pastor como uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.