Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo ValenciaSuspensión CulleraParc CentralAlbergue MillaresHelsinki-ValènciaGotes de FocCostes guerraFallas MontroiFestivales Arts
instagramlinkedin

Proyecto

Llíria impulsa la rehabilitación del Bon Pastor: un proyecto con base histórica y a la espera de permisos

Tras la revisión favorable del proyecto por parte de técnicos municipales, se espera la autorización de la Conselleria de Cultura para iniciar las calas murarias y conocer la evolución histórica del edificio

Iglesia del Bon Pastor de Llíria.

Iglesia del Bon Pastor de Llíria. / A. Llíria

Laura Florentino

Laura Florentino

Llíria

El Ayuntamiento de Llíria sigue avanzando en la conservación de su patrimonio histórico con la redacción de un proyecto específico para la rehabilitación del edificio del Bon Pastor. El objetivo final es poder optar a futuras ayudas que permitan abordar su restauración integral.

Esta actuación se enmarca en el convenio de colaboración suscrito con el Arzobispado de València y contempla medidas urgentes para garantizar la protección del inmueble, considerado un elemento relevante del patrimonio local.

Arquitecto especializado

El documento ha sido elaborado por el arquitecto especializado en patrimonio cultural Javier Hidalgo Mora, en coordinación con los técnicos municipales. Aunque el proyecto aún está pendiente del informe técnico definitivo para su aprobación, ya ha sido revisado y cuenta con una valoración favorable desde el punto de vista técnico.

Para su desarrollo también se ha tenido en cuenta el estudio documental encargado en 2024 al historiador Frederic Aparisi Romero, experto en hospitales medievales, lo que ha permitido dotar a la propuesta de una base histórica rigurosa que orienta las futuras intervenciones.

A la espera de la autorización de Conselleria

De forma paralela, el consistorio está a la espera de la autorización arqueológica por parte de la Conselleria de Cultura, necesaria para llevar a cabo calas murarias que completen el análisis constructivo del edificio. Este permiso está condicionado a la realización previa de un estudio pictórico de los paramentos, que deberá ser ejecutado por especialistas en restauración.

Una vez obtenidos todos los permisos, se podrá iniciar la fase arqueológica previa, clave para conocer en detalle la evolución histórica del conjunto arquitectónico.

Futuras líneas de financiación

La aprobación definitiva del proyecto permitirá además trasladarlo a la Iglesia para que el Arzobispado y la parroquia puedan iniciar la tramitación de subvenciones destinadas tanto a actuaciones urgentes como a la rehabilitación completa del inmueble. En este proceso, el ayuntamiento colaborará activamente para concurrir a futuras líneas de financiación, especialmente las previstas desde Presidencia.

Noticias relacionadas y más

Con esta iniciativa, el consistorio de Llíria refuerza su apuesta por la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico, avanzando en la rehabilitación del Bon Pastor como uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas
  2. La ampliación en 12 hospitales valencianos y la construcción del nuevo Arnau aumentarán en un 17,9 % las camas públicas
  3. El hombre muerto en el encuentro sexual de Benetússer intentó huir de su agresor tras haber sido encerrado en una habitación
  4. El Aeropuerto de València refuerza su papel como hub internacional con las escalas a Asia desde Helsinki
  5. Llega el cambio en el tiempo de València: la Aemet prevé polvo en suspensión, caída de las temperaturas y lluvias
  6. Una persecución en Alaquàs termina con un coche policial empotrado e incendiado y una mujer evacuada al hospital
  7. Posible pérdida de Arabia Saudí, Emiratos Árabes y 151.000 empleos en el aire
  8. La Generalitat rechaza celebrar en les Arts los festivales que superen los límites de ruido

Llíria impulsa la rehabilitación del Bon Pastor: un proyecto con base histórica y a la espera de permisos

Llíria impulsa la rehabilitación del Bon Pastor: un proyecto con base histórica y a la espera de permisos

La CHJ duplica la capacidad del barranco del Pozalet a su paso por Loriguilla

La CHJ duplica la capacidad del barranco del Pozalet a su paso por Loriguilla

Torrent: la CHJ transforma una antigua cantera en embalse natural para prevenir riadas como las del 29-O

Torrent: la CHJ transforma una antigua cantera en embalse natural para prevenir riadas como las del 29-O

Tras la dana: los trabajos de reconstrucción y ampliación de los barrancos de l'Horteta, Gallego y el Pozalet encaran su recta final

Tras la dana: los trabajos de reconstrucción y ampliación de los barrancos de l'Horteta, Gallego y el Pozalet encaran su recta final

Fiestas de Sant Vicent de Llíria, tradición y cultura: consulta todo el programa

Fiestas de Sant Vicent de Llíria, tradición y cultura: consulta todo el programa

El nuevo centro de salud de Riba-roja contará con línea de transporte público propia para facilitar el acceso

El nuevo centro de salud de Riba-roja contará con línea de transporte público propia para facilitar el acceso

La música y el teatro se fusionan en la programación de las fiestas de Llíria en honor a Sant Vicent

La música y el teatro se fusionan en la programación de las fiestas de Llíria en honor a Sant Vicent

'Estem X Serra', el nuevo partido municipalista liderado por el exconcejal socialista José Domingo

'Estem X Serra', el nuevo partido municipalista liderado por el exconcejal socialista José Domingo
Tracking Pixel Contents