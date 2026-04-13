Miles de personas acompañan a Sant Vicent Ferrer en la tradicional rogativa en Llíria

La ciudad de Llíria, ha vuelto a volcarse un año más con la celebración de la festividad de su patrón, Sant Vicent Ferrer, en una jornada marcada por la tradición, la devoción y la convivencia vecinal. La popular rogativa vicentina ha reunido a miles de personas que han acompañado la imagen del santo desde la parroquia de la Asunción hasta el Parque Natural de Sant Vicent, epicentro de esta celebración tan arraigada en la localidad.

Desde primeras horas de la mañana, familias enteras, peñas y grupos de amigos han participado en esta romería que rememora el conocido "Milagro del Agua", atribuido al santo en 1410, cuando hizo brotal un manantial seco. La comitiva ha contado también con la presencia institucional del alcalde, Paco Gorrea, y miembros de la corporación municipal.

A su llegada al parque, los asistentes han disfrutado del tradicional almuerzo al aire libre, en un ambiente festivo y familiar. Posteriormente, la ermita ha acogido una misa, seguida de la bendición de las aguas junto al emblemático olivo donde, según la tradición, predicó el santo.

Llíria celebra el festivo de Sant Vicent Ferrer, patrón de la ciudad. / J.M. López

Celebración con orquesta

Este año, debido a las obras en la plaza Major, la celebración posterior se trasladará al parking del Pla de l’Arc, donde actuará la Orquesta Tokyo Band a partir de las 15.00 horas.

Entre los miles de asistentes, destaca el testimonio de Amparo, conocida como “La Capaçera”, vecina de Llíria de 85 años, que ha participado en la rogativa durante toda su vida.

"Hemos venido cuatro generaciones"

“Me llaman Amparo ‘La Capaçera’, tengo 85 años y he venido toda mi vida. Para nosotros es lo más grande que tenemos en Llíria. Siempre venimos en San Vicente Ferrer con toda la familia, es muy especial porque vengo con mis tres bisnietos. Hemos venido hoy aquí cuatro generaciones. No he faltado ningún año, nunca. Ahora tengo que venir en coche, pero es un día muy grande para acercarse hasta aquí. La romería es muy bonita, sale desde la plaza de la Asunción y llega hasta aquí, va todo el pueblo y después volvemos en romería también. Todos lo vivimos con mucha ilusión”.

Llíria celebra el festivo de Sant Vicent Ferrer, patrón de la ciudad / J.M. López

Almuerzo típico

Amparo también ha destacado el ambiente que se respira en el parque durante esta jornada: “El parque está muy bien cuidado, hay miles de personas 'esmorzant', cada cual en su mesa. Lo típico son las habas, la longaniza de pascua, el panquemao y el café. Verás que todas las paraetas lo tienen todo preparado".

Una vez más, la festividad de Sant Vicent ha demostrado ser mucho más que una tradición religiosa: un símbolo de identidad colectiva que une a generaciones enteras de vecinos y vecinas de Llíria en torno a su historia y sus raíces.