El 'tiro y arrastre' de Nàquera reabre la polémica: "no es maltrato animal"

El municipio valenciano de Nàquera ha vuelto a celebrar este fin de semana una de sus tradiciones más emblemáticas, el 'tiro y arrastre', tras dos décadas sin llevarse a cabo. La iniciativa impulsada por el actual equipo de gobierno local, conformado por Iván Expósito bajo la coalición de Vox y Partido Popular, ha generado tanto entusiasmos entre parte de la población como una fuerte contestación por parte de colectivos animalistas.

El evento tuvo lugar durante el sábado y el domingo, con distintas categorías de competición y la participación de asistentes llegados de distintos puntos de la Comunitat Valenciana. Según el alcalde, en declaraciones a Levante-EMV, la recuperación ha supuesto un éxito tanto en términos de participación como de impacto económico local.

"Por cuestiones políticas se perdió"

"El tiro y arrastre se hacía históricamente de normal desde hace casi 30 años en el barranco, pero por cuestiones políticas se perdió. Lo hemos celebrado y la gente ha quedado muy contenta, sobre todo la población más mayor", señalaba Expósito. "Estamos encantados porque tuvimos la hostelería y el turismo lleno y para nosotros es una victoria más por haber recuperado el arraigo valenciano".

"No ha habido ningún tipo de maltrato animal"

El primer edil defendió la legalidad y la regulación de esta práctica, subrayando que se trata de una actividad federada y autorizada. En este sentido, rechazó las acusaciones de maltrato animal: "Por mucho que se empeñen en decir que es maltrato animal, esto está federado, autorizado y se traduce todo a una fórmula política porque en Cullera y Meliana y en muchos otros sitios también se hace, así que veremos si alguna de estas plataformas se activan y no solo cuando manda PP y Vox en el gobierno”.

“No ha habido ningún tipo de maltrato animal porque si no estaría desautorizado por el Gobierno central, que la gente entienda que es un acto totalmente normal y tradicional”, explicaba Expósito a este diario.

Asimismo, aseguró que no se registraron incidentes relacionados con el bienestar animal y avanzó la intención de consolidar esta recuperación en futuras ediciones: "Es la primera edición después de muchas más, al menos con nosotros en el gobierno".

Náquera recupera el 'tiro y arrastre' después de 20 años. / A. Nàquera

Sin embargo, la decisión ha sido duramente cuestionada por la Plataforma Defensa Animal, que ha denunciado públicamente la reintroducción de esta práctica en el municipio. La entidad considera que supone "un retroceso" y pone el foco en el sufrimiento de los caballos durante las pruebas.

Según explican, el tiro y arrastre consiste en que uno o varios caballos tiren de un carro cargado con sacos de arena, que pueden alcanzar entre una y tres toneladas, a lo largo de una pista de entre 50 y 60 metros. Durante el recorrido, los animales deben detenerse en varios puntos y reanudar la marcha desde una posición estática, lo que, a juicio del colectivo, incremente el esfuerzo físico exigido.

Un debate abierto

La recuperación del tiro y arrastre en Nàquera reabre así el debate entre tradición y bienestar animal, una discusión recurrente en distintos municipios valencianos donde esta práctica sigue vigente. Mientras el consistorio reivindica su "valor cultural y su impacto positivo en la economía local", los colectivos animalistas insisten en que su continuidad resulta incompatible con los estándares actuales de protección animal.