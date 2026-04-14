El 93% de la ciudadanía de Riba-roja valora de forma positiva o favorable el servicio de agua que presta Veolia

Veolia, la compañía suministradora del servicio de agua en Riba-roja, ha llevado a cabo recientemente su “Encuesta de Satisfacción de Clientes” correspondiente al año 2025 en el municipio, estudio que realiza anualmente para conocer la opinión de los usuarios.

Con el objetivo de conocer el nivel de agrado de sus clientes con respecto al servicio de su compañía suministradora de agua durante el año analizado, se ha entrevistado a una muestra de 100 clientes, definida como mayores de edad de viviendas particulares y decisores en la contratación de suministros.

Con carácter general, la satisfacción global de los usuarios del servicio alcanza una notable nota media de 7,71 sobre 10. De esta manera, un amplio 61% de los encuestados se muestran satisfechos con el servicio prestado, y un 32% lo consideran aceptable, lo que suma un excelente 93% de valoraciones positivas o en rango de aceptación por parte de los clientes.

Del mismo modo, el indicador de fidelidad hacia la compañía presenta un resultado muy destacado, con una nota media de 8,43. En cuanto a la predisposición a recomendar los servicios de la empresa, el Índice Promotor Neto (NPS) se sitúa en un 34%. Además, un 10% de los usuarios considera que el servicio ha mejorado directamente en el último año.

Con respecto a la valoración que los ciudadanos de Riba-roja hacen de los servicios específicos que presta la compañía, los atributos de servicio técnico son los mejor valorados. La continuidad del suministro encabeza la lista alcanzando un 8,80 sobre 10, seguida por la satisfacción con la presión con la que el agua llega a sus casas, con un 8,37 de media. La claridad de la factura y la facilidad de comprensión se sitúa también entre los aspectos mejor valorados con un 7,18, seguida por la calidad del agua (6,48) y el precio del suministro (6,22).

El suministro de agua se posiciona, de hecho, como el servicio municipal con el que los ciudadanos están más satisfechos, ya que un 26% lo sitúa en primer lugar, liderando el ranking por delante de otros servicios como los parques y jardines (22%) o la limpieza de calles (21%).

En el ámbito de la responsabilidad social y la imagen corporativa, el interés por que la compañía informe adecuadamente a sus clientes encabeza la lista, con una nota media de 6,64 sobre 10. Le sigue muy de cerca la preocupación por el medio ambiente y la biodiversidad, con un 6,60. Asimismo, en lo relativo a los servicios de valor añadido que los clientes consideran más importantes, destaca el servicio de alertas de la compañía vía SMS o correo electrónico, elegido como prioridad por un 35% de los encuestados.

Por último, el apartado de la “Atención al Cliente” ha revelado que el canal preferido para la realización de gestiones con la empresa sigue siendo, con diferencia, el canal telefónico (59%), seguido de las oficinas presenciales de atención al cliente (18%) y el área de clientes en la web (13%)