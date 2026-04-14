Loriguilla ampliará el puente de la Loma tras la "negativa de la Generalitat": "lo cortaremos y lo ampliaremos 11 metros"

La alcaldesa de Loriguilla, Montse Cervera, ha anunciado en declaraciones a Levante-EMV que el ayuntamiento impulsará la ampliación del puente de la Loma sobre el barranco a su paso por el municipio tras advertir de que la infraestructura reconstruida por la Generalitat “seguirá generando un efecto embudo” en episodios de lluvias intensas.

Cervera ha sido contundente al describir la situación: “El problema es que cuando el agua llega al puente es un embudo”, ha señalado, en referencia a una obra que, a su juicio, no resuelve el principal riesgo hidráulico del punto. Según ha explicado, el consistorio trató de que la actuación autonómica fuera más ambiciosa y no se limitara a una simple reposición.

"No ha habido manera"

“Me he peleado mucho con ellos para que lo hicieran más largo y no se limitaran solo a reconstruirlo, pero no ha habido manera”, ha afirmado. La alcaldesa ha detallado que la Conselleria se ha amparado en la normativa vigente: “Nos dicen que, según la Ley del Sector Público de Emergencias, reconstruir es volver a poner lo que había antes. Es cierto que es un poco más ancho, pero no más largo”.

La primera edila ha advertido de que este problema no es aislado. También ha señalado el caso del puente de la Estación, una infraestructura antigua de piedra con dos ojos que presenta limitaciones similares: “Cuando llega el agua también va a ser un embudo, pero tampoco ha habido manera de que cambien de opinión”.

Puente de la Loma de Loriguilla tras su reconstrucción. / GVA

Ampliación con financiación estatal

Ante la negativa autonómica, el ayuntamiento ha decidido actuar por su cuenta con apoyo del Gobierno central. “Lo que hemos hecho es solicitarlo al Ministerio, nos ha dado el dinero y cuando tengamos el proyecto lo licitaremos”, ha explicado Cervera.

El proyecto municipal plantea una intervención singular: aprovechar parte de la infraestructura ya ejecutada, modificarla y ampliarla en longitud. “Mantendremos medio puente reconstruido por la Conselleria, lo 'cortaremos' nosotros y lo alargaremos aproximadamente 11 metros más”, ha detallado a este diario.

En cuanto a los plazos, la alcaldesa ha apuntado que, si se cumplen las previsiones, las obras podrían comenzar después del verano: “Si todo va bien, en septiembre empezaría la obra, como muy tarde”.

Cervera ha subrayado que esta necesidad ya fue trasladada en su momento a responsables autonómicos: “Me reuní con Gan Pampols para plantearle que esto iba a ser un problema, y él mismo reconoció que hay que hacer las cosas pensando en el futuro”.

"Duplicamos la capacidad de desagüe"

La alcaldesa también ha puesto en valor la presión ejercida por el consistorio para mejorar el conjunto del barranco, más allá del puente. “Esta batalla nos ha costado mucho”, ha reconocido, en referencia a las negociaciones con la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Según ha explicado, inicialmente no estaba previsto ensanchar el cauce por limitaciones presupuestarias: “No lo tenían contemplado y nos decían que no llegaban, pero insistimos en varias reuniones y finalmente nos dijeron que adelante”.

El resultado, según Cervera, supone un avance importante para el municipio: “Lo que hemos conseguido aquí no lo han conseguido en otros municipios, y por eso estoy muy agradecida a la Confederación”. Gracias a esta intervención, Loriguilla contará con un barranco con una capacidad hidráulica como la registrada durante la dana de 2024. "Ahora tiene capacidad de 600 metros cúbicos, antes de unos 300. Con ello duplicamos la capacidad de desegüe", finalizaba Cervera.