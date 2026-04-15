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L’Eliana busca sumarse al proyecto Guardian para prevenir incendios forestales y combatir el cambio climático

El proyecto Guardian, financiado por la Unión Europea, busca proteger el entorno natural del Túria mediante la reutilización de agua depurada y la colaboración institucional

La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, visita las instalaciones del proyecto Guardian en Riba-roja de Túria.

La delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, visita las instalaciones del proyecto Guardian en Riba-roja de Túria. / L.F.

Laura Florentino

Laura Florentino

Riba-roja de Túria

L’Eliana ha iniciado los pasos para adherirse al proyecto europeo Guardian, una iniciativa pionera en la prevención de incendios forestales y la lucha contra el cambio climático que ya se desarrolla en Riba-roja de Túria y Paterna y que aspira a convertirse en un referente internacional. Así lo han puesto de manifiesto el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, durante una visita institucional centrada en los avances del proyecto y su posible ampliación a municipios del entorno.

"Sería el mejor sistema del mundo"

El sistema Guardian, impulsado en el entorno del Parc Natural del Túria, combina innovación tecnológica, gestión hídrica y colaboración institucional para prevenir incendios y minimizar su impacto. En este contexto, Raga ha subrayado que la incorporación de nuevos municipios como l’Eliana permitiría dar un salto cualitativo al proyecto: “Si conseguimos extenderlo, estaríamos hablando no solo del mejor sistema de Europa, sino probablemente del mejor del mundo”.

Robert Raga y Pilar Bernabé visualizando la actuación del proyecto en uno de los incendios en Riba-roja de Túria.

Robert Raga y Pilar Bernabé visualizando la actuación del proyecto en uno de los incendios en Riba-roja de Túria. / L.F.

El alcalde ha defendido la necesidad de ampliar el alcance del Guardian a todo el corredor forestal del Túria, especialmente en zonas de alto riesgo como la Vallesa, el barranco de Mandor o las áreas limítrofes entre distintos términos municipales. Según ha explicado, la continuidad territorial es clave para mejorar tanto la prevención como la capacidad de respuesta ante incendios.

Raga ha contextualizado esta apuesta recordando que Riba-roja ha registrado entre 50 y 60 incendios forestales en la última década, entre 2014 y 2024, lo que evidencia la vulnerabilidad del entorno. “Estamos en una zona especialmente sensible, con la proximidad del río, del parque natural y de amplias masas forestales. Por eso necesitamos soluciones innovadoras y coordinadas”, ha señalado.

Colaboración público-privada

El proyecto Guardian, financiado por la Unión Europea a través de las Acciones Urbanas Innovadoras (UIA), ha sido el mejor valorado de su convocatoria. En él participan entidades como la Universitat Politècnica de València, empresas tecnológicas valencianas y la empresa gestora del agua Hidraqua, en un modelo de colaboración público-privada que ha sido destacado por las instituciones.

Los sistemas de riego del proyecto Guardian en algunas de las zonas del Parque Natural del Túria.

Los sistemas de riego del proyecto Guardian en algunas de las zonas del Parque Natural del Túria. / L.F.

Durante la visita, Raga también ha valorado la presencia de la delegada del Gobierno, destacando su implicación constante, especialmente tras los episodios de dana. Ha subrayado que Bernabé ha estado presente en las zonas afectadas, como el río Túria o áreas industriales, conociendo de primera mano la situación y apoyando las labores de recuperación.

"El talento de Riba-roja es patrimonio de Europa”

Por su parte, Bernabé ha elogiado el proyecto y el trabajo desarrollado en Riba-roja, asegurando que “el talento de Riba-roja es patrimonio de Europa”. Bernabé ha puesto en valor el desarrollo de un proyecto innovador, complejo y ambicioso que ha logrado el reconocimiento europeo, subrayando que ese talento nace en Riba-roja, pero tiene un impacto que trasciende a toda Europa. Asimismo, ha querido trasladar el apoyo del Gobierno de España y reafirmar su compromiso con el municipio.

Reutilizar agua depurada

En este sentido, ha recalcado la inversión de 4 millones de euros destinada a reconstruir las infraestructuras dañadas por la dana para Hidraqua, algunas de ellas clave para el funcionamiento del sistema Guardian. Estas infraestructuras, como la depuradora situada en la Vallesa, que da servicio a varios municipios, entre ellos L’Eliana, permiten reutilizar agua depurada para el riego forestal y la prevención de incendios.

Los cañones de Guardian sofocando las llamas del incendio de Riba-roja de Túria de 2024

Los cañones de Guardian sofocando las llamas del incendio de Riba-roja de Túria de 2024

La dana provocó daños

Sin embargo, los daños provocados por el temporal inutilizaron parte de estas instalaciones, obligando a recurrir de forma provisional al uso de agua potable, una solución más costosa y menos eficiente desde el punto de vista ambiental. Aun así, el sistema se mantiene operativo y continúa desempeñando funciones esenciales en la prevención y extinción de incendios.

Bernabé ha subrayado que el Gobierno de España seguirá apoyando iniciativas como Guardian, que responden a la necesidad de proteger a la ciudadanía y reforzar la resiliencia frente al cambio climático.

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La posible adhesión de l’Eliana al proyecto se enmarca, por tanto, en una estrategia más amplia de cooperación territorial para reforzar la protección del entorno natural del Túria. Un paso que, de materializarse, consolidaría a Guardian como un modelo exportable y situaría a la comarca como referente internacional en la gestión preventiva de incendios forestales.

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