Nombramiento
El cronista oficial de Gátova, Jaime Tello, ingresa en la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials como académico
El nombramiento de Jaime Tello como académico representa un orgullo para el municipio de Gátova, según el alcalde, destacando su dedicación a la historia local y la identidad del pueblo
El municipio de Gátova ha celebrado hoy jueves un hito relevante para su historia y su proyección cultural con el nombramiento de su cronista oficial, Eduardo Jaime Tello Torres, como Académico Numerario Investigador (n.º 63) de la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials.
El acto de ingreso y entrega de credenciales se ha celebrado en el Salón del Consolat de Mar de la Lonja de Valencia, en un evento institucional que reunió a representantes del ámbito cultural y académico. Hasta allí se desplazó el alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, quien quiso acompañar personalmente al cronista en este momento significativo tras años de dedicación a la investigación histórica local.
Compromiso con la difusión del patrimonio local
Durante la ceremonia, Tello Torres recibió su acreditación oficial como miembro de la academia, un reconocimiento que pone en valor su trayectoria como cronista y su compromiso con la conservación y difusión del patrimonio de su localidad.
El alcalde destacó la relevancia del nombramiento tanto a nivel personal como colectivo, subrayando que se trata de un orgullo para todo el municipio y un reconocimiento merecido a una labor desarrollada durante años con vocación y constancia. "Hoy es un día muy importante para Gátova. Eduardo Jaime no solo es nuestro cronista oficial, es una persona que ha dedicado su vida a estudiar, conservar y difundir nuestra historia", indicaba Salmerón.
"La memoria de un pueblo es lo que nos define"
Asimismo, puso en valor el papel de los cronistas oficiales como guardianes de la memoria colectiva, señalando que su trabajo resulta fundamental para comprender la historia de los pueblos y reforzar su identidad. "La memoria de un pueblo es lo que nos define, y gracias a personas como Eduardo Jaime podemos entender de dónde venimos y reforzar nuestra identidad", sostenía el primer edil.
Este nombramiento, formalizado el 16 de abril de 2026, se enmarca en la reciente creación de la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials, una institución que nace con el objetivo de agrupar y dar reconocimiento a los cronistas oficiales de la Comunitat Valenciana.
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