Llíria instala pancartas contra la violencia machista en el pabellón municipal para concienciar a deportistas y público

El Ayuntamiento de Llíria ha reforzado su compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia machista con la instalación de dos pancartas de gran formato en el pabellón municipal Pla de l'Arc. Los mensajes, visibles tanto desde la pista como desde las gradas, apelan directamente a deportistas y público con lemas claros: "la violència de gènero i sexual, en Llíria es queden fora de joc" y "violència de génere i sexual=targeta roja".

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Igualdad del consistorio, que incluye tanto medidas dirigidas a la ciudadanía como iniciativas internas de la propia administración. En este contexto, el ámbito deportivo se ha convertido en un espacio clave para fomentar la sensibilización y prevenir conductas de violencia de género y sexual, con el objetivo de garantizar entornos seguros e igualitarios en las instalaciones municipales.

Punto violeta en un partido de baloncesto

Como parte de esta estrategia, el ayuntamiento también puso en marcha por primera vez un punto violeta durante el último partido de liga de Segunda FEB del Club Esportiu Bàsquet Llíria. Este espacio, orientado a la información y atención, busca visibilizar el rechazo institucional a cualquier forma de violencia machista en el ámbito deportivo.

Una de las pancartas expuestas en el pabellón municipal Pla de l'Arc de Llíria. / A. Llíria

Protocolo pionero de LaLiga

Las iniciativas impulsadas por Llíria cobran especial relevancia en el contexto actual del deporte a nivel nacional. Recientemente, LaLiga presentó un protocolo pionero para prevenir y actuar frente a situaciones de discriminación, violencia de género o sexual, abuso y acoso en los estadios. Entre sus medidas destacan la implantación de puntos violeta y la designación de responsables de protección, líneas de trabajo en las que el municipio edetano ya venía avanzando a través de su propio plan.

De este modo, el Ayuntamiento de Llíria consolida una estrategia que combina acciones visibles, como las pancartas instaladas en el pabellón, con medidas estructurales, como la formación en igualdad del personal municipal o la presencia de puntos violeta en eventos deportivos.

Integrar la perspectiva de género

El Plan de Igualdad municipal apuesta por integrar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida local, incluyendo el deporte como un espacio de gran influencia social. Las instalaciones deportivas y los eventos asociados no solo son lugares de práctica, sino también escenarios donde se construyen valores y actitudes.