Riba-roja de Túria finalizará en julio cinco pasarelas en el Parc Natural del Túria

El municipio de Riba-roja de Túria avanza en la recuperación y mejora de su entorno natural con la construcción de nuevas infraestructuras en el Parc Natural del Túria. Las cinco pasarelas situadas en las proximidades del Pont Vell estarán finalizadas el próximo mes de julio, según ha adelantado el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, en declaraciones a Levante-EMV mientras que la renovación integral del histórico puente se prolongará hasta finales de año.

Cinco nuevos pasos

Así lo ha anunciado el primer edil durante la visita institucional junto a la delegada del Gobierno. “Respecto a la reconstrucción del parque en nuestro término tenemos varias cuestiones importantes”, ha señalado. El proyecto contempla la sustitución de antiguas estructuras de madera, arrasadas por episodios de lluvias intensas, por nuevas pasarelas adaptadas al entorno fluvial. En total se habilitarán cinco pasos: tres pasarelas convencionales impulsadas por la Confederación y dos vados inundables gestionados por la Generalitat para uso en emergencias.

Río Túria a su paso por Riba-roja. / L.F.

“Los antiguos puentes de madera que había en Riba-roja desaparecieron durante la dana, y reconstruiremos tres pasarelas. Y lo más importante, como ha venido diciendo la delegada del Gobierno, no es solo reconstruir, sino ser más resilientes ante lo ocurrido”, ha explicado el alcalde. Raga ha añadido que estas infraestructuras estarán diseñadas para soportar crecidas del río: “Son estructuras inundables, porque el río es así por naturaleza. Veremos que el tablero pasa por arriba y la pasarela será de un material de hormigón que cumple la normativa del Parc Natural”.

Vados inundables para vehículos de emergencia

Además, el plan incluye dos vados inundables que permitirán el paso de vehículos de emergencia en situaciones críticas. “Se utilizarán en casos de emergencia, como incendios o robos para poder pasar de un lado a otro. La gente podrá cruzar caminando, pero cuando haya una emergencia, tanto la Policía Local, vehículos y ambulancias, podrán pasar”, ha indicado.

Eliminación de la caña invasora

Paralelamente, se están ejecutando trabajos de restauración ambiental en el entorno del río, centrados en la eliminación de caña invasora. “Estamos trabajando en la eliminación de la caña, que es una planta invasora y propagadora de los incendios que hemos sufrido. Entre la Confederación y nosotros estamos retirando la caña y colocando geotextil, lo cual es fundamental”, ha destacado Raga, quien ha subrayado que estas actuaciones se extienden a áreas como Masía de Traver, València la Vella y els Pous.

La CV-336 y al fondo el Pont Vell de Riba-roja de Túria. / L.F.

En cuanto al Pont Vell, la intervención permitirá mejorar de forma sustancial su accesibilidad y conexión con el entorno. “Este puente no cumplía la normativa de accesibilidad, tenía más de un 17% de pendiente. Ahora se ha ampliado, se ha conectado con el camino de las Ánimas y se ha hecho accesible, de manera que enlaza con todas las vías de la zona norte”, ha explicado el alcalde.

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El calendario de ejecución sitúa la finalización de las pasarelas en verano, mientras que el puente requerirá más tiempo. “En definitiva, en este tramo habrá cinco pasarelas, dos de ellas vados inundables; todas las pasarelas estarán finalizadas en julio y el puente tardará más, seguramente para final de año”, ha concluido Raga.