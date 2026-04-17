Riba-roja de Túria celebra la primera Feria Animalista este fin de semana para fomentar la adopción responsable

Riba-roja de Túria celebrará este fin de semana, en la plaza Adolfo Suárez, la primera Feria Animalista, un evento pensado para concienciar, disfrutar en familia y promover la adopción responsable de animales. La iniciativa, organizada por el Ayuntamiento en colaboración con asociaciones como Ribamontes, Gatos de Masía, Etocats, Turia Canina, la Asociación de Gatos de Riba-roja, Adopta Salva una Vida, ARADA y APEA, contará además con una veintena de puestos de artesanía.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán acercarse a conocer de cerca la labor de las entidades protectoras, participar en actividades educativas y, sobre todo, dar una oportunidad a muchos animales que buscan un hogar. La feria contará con zona de adopciones activa durante todo el fin de semana, así como una oficina móvil veterinaria, punto informativo municipal y presencia de la Policía Local.

La programación

La programación arrancará el sábado 18 de abril, a las 10:00 horas, con la inauguración oficial y la apertura de casetas, asociaciones y zona de adopciones. A lo largo de la mañana tendrá lugar una exhibición de la unidad canina de la Policía Local, protagonizada por Bimba y Lola, enfocada en el bienestar emocional, así como una charla educativa sobre comportamiento felino a cargo de la especialista Yolanda Sánchez.

Programa de la Feria Animalista. / A. R.

Por la tarde, la feria continuará con actividades para todos los públicos, entre ellas un cuentacuentos infantil a cargo de la escritora de cuentos infantiles Maria Martínez basado en la historia “Michu quiere ser humano”, acompañado de un taller creativo para los más pequeños junto a su autor e ilustrador local, Iván Alfaro.

El domingo

El domingo 19 de abril, la feria retomará su actividad desde las 10:00 horas con la apertura de casetas y zona de adopciones. La jornada incluirá un taller infantil de pintacaras, una demostración educativa de la Policía Local sobre convivencia responsable con animales y, a las 13:00 horas, un acto de reconocimiento a las asociaciones animalistas y personas implicadas en la defensa de los derechos de los animales, junto con la entrega de premios del sorteo organizado durante el evento.

Por la tarde, las actividades continuarán hasta las 20:00 horas, destacando la visita al “Poblet dels Gats”, donde se dará a conocer el funcionamiento del plan de colonias felinas y las opciones de adopción.

La concejala de Bienestar Animal, Raquel Pamblanco, ha destacado que “esta feria nace con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la protección animal y fomentar las adopciones responsables, además de reconocer el trabajo incansable de las asociaciones locales”. Pamblanco ha subrayado también que “queremos que sea un espacio de encuentro donde aprender, compartir y seguir avanzando hacia un municipio más comprometido con el bienestar animal”.