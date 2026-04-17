Llíria, capital de la música, acogerá el espectáculo "Mythos" de Abraham Cupeiro, un viaje musical por antiguas civilizaciones

Llíria, la capital valenciana de la música y Ciudad Creativa UNESCO, abre este 2026 un ciclo de conciertos con la participación de grandes músicos internacionales que se darán cita en los monumentales teatros del municipio, donde se podrá disfrutar de nuevos espectáculos musicales únicos.

El edil de Ciudad Creativa de la Música UNESCO del Ayuntamiento de Llíria, Paco García, ha destacado que con esta iniciativa “se sigue avanzando en la internacionalización de la música, tanto en la captación de talentos que vienen actuar a la localidad como en la proyección de músicos locales en ciudades de la red UNESCO”.

Epicentro de la música

“En este nuevo ciclo, el objetivo es continuar situando la localidad edetana como el epicentro de la música valenciana, donde además de pasar grandes directores, bandas y orquestas por los grandes teatros de la Unió Musical y de la Primitiva, ahora lo hagan también grandes solistas del panorama actual internacional”, apunta García.

El primero en iniciar este ciclo será el multi instrumentista y músico internacional, Abraham Cupeiro, un artista versátil que se caracteriza por la recuperación de instrumentos perdidos en el tiempo, y utilizarlos para crear nuevas sonoridades e imbricarlos en músicas ajenas a ellos.El espectáculo con el que se abrirá el telón será “Mythos”, un fascinante viaje musical por antiguas mitologías árabes, célticas, romanas y griegas, donde Abraham Cupeiro nos transporta a civilizaciones perdidas.

Cautivador espectáculo

Este cautivador espectáculo sumerge a los espectadores en mundos y ciudades perdidas en el tiempo, desenterrando los misterios de antiguos enclaves como la enigmática Atlántida. Recuperando instrumentos que resonaron en teatros griegos, circos romanos y cuevas olvidadas en los confines del mundo, Cupeiro ofrece un viaje musical único a través de historias creadas desde tiempos inmemoriales, buscando encontrar una lógica al origen del universo.

En el corazón de Mythos descubrimos las maravillas sonoras del aulos, un instrumento fundamental en la antigüedad griega, cuya invención se atribuye a la diosa Atenea. También se revelan los tonos resonantes del cornu, rescatado de las cenizas de Pompeya, un imponente cuerno que los romanos utilizaban en sus campañas de guerra.

Este proyecto, con música original compuesta por Abraham Cupeiro, fue grabado recientemente en la icónica Abbey Road, junto a la prestigiosa Royal Philharmonic de Londres.

El evento

El evento se realizará el próximo día 2 de mayo a las 20.30 horas en el teatro de la Banda Primitiva de Llíria, donde el artista ofrecerá este maravilloso espectáculo junto a la Orquesta Sinfónica de la Primitiva de Llíria.

Las entradas se encuentran a la venta a través de la página oficial de Abraham Cupeiro.