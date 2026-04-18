Así será la nueva Llomaina de Vilamarxant: más verde, más segura y preparada para futuras danas

El Ayuntamiento de Vilamarxant ha iniciado las obras de recuperación y adecuación de la zona verde situada en la vaguada de la urbanización la Llomaina, una actuación que cuenta con una inversión de 72.402 euros. Este proyecto se enmarca dentro de las ayudas urgentes destinadas a paliar los efectos del temporal de viento y lluvias registrado en la Comunitat Valenciana en 2024.

La intervención forma parte del Programa de Recuperación Turística Dana, financiado con fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este contexto, la Mancomunitat Camp de Túria gestiona un total de 750.000 euros que se distribuyen entre varios municipios afectados.

En el caso de Vilamarxant, el consistorio desarrollará tres proyectos para mitigar los daños ocasionados por la dana, siendo el de La Llomayna el primero en ponerse en marcha. Además, localidades como Bétera, Casinos, Benaguasil, Riba-roja de Túria y Llíria también participan en este plan coordinado.

Comienzan los trabajos de recuperación y adecuación de la zona verde en la vaguada La Llomaina de Vilamarxant. / A. Vilamarxant

"Fue una de las zonas más afectadas"

El alcalde de la localidad, Héctor Troyano, ha explicado en declaraciones a Levante-EMV que esta zona fue una de las más afectadas por el episodio meteorológico y que ya se realizaron intervenciones de urgencia tras la dana: “Sí que fue una de las zonas más afectadas. Habíamos actuado antes porque ahí se generó un agujero por el agua que bajaba ese día por el barranco y sí que actuamos sobre él. También limpiamos toda la zona”.

El primer edil ha detallado que ahora se está ejecutando una actuación de mayor envergadura para consolidar el terreno y mejorar las infraestructuras dañadas: “Ahora estamos haciendo una obra de mayor calado en la que vamos a reforzar con una escollera de piedra toda la zona común de la urbanización. Vamos a reparar también los colectores que salen al barranco, la recogida de aguas pluviales, que también la destrozó la riada”.

Troyano ha recordado que este proyecto es fruto de un proceso administrativo que se ha prolongado durante muchos meses y que se gestiona a través de la mancomunitat: “Llevamos prácticamente un año con esta subvención. Desde que se solicitó, se adjudicó, se licitó y se derivó a la mancomunidad la capacidad para poder ejecutar. Primero se actuó en lo más urgente y ahora ya estamos en los detalles y en la reconstrucción”.

"Todavía queda una obra más grande"

El alcalde también ha avanzado que los trabajos de recuperación de esta zona se encuentran más cercanos a la fase final, aunque todavía queda por ejecutar una actuación de mayor envergadura. En concreto, el consistorio prevé una nueva intervención financiada con una subvención estatal de 650.000 euros destinada a mejorar la capacidad de evacuación de agua en la zona. Este proyecto contemplará la remodelación de la entrada a la urbanización y la ampliación de los sistemas de drenaje situados bajo este acceso, con el objetivo de evitar acumulaciones de agua en episodios de lluvias intensas. "Todavía queda una obra más grande, como es rehacer la entrada y ampliar la capacidad para que no se estanque el agua”, señalaba Troyano a este diario.

Recuperación del cauce temporal

Las actuaciones previstas en La Llomayna abarcan una superficie de cerca de 5.900 metros cuadrados y se centran especialmente en la recuperación del cauce temporal, uno de los espacios más afectados por las lluvias. Los trabajos incluyen la retirada de escombros, sedimentos y vegetación dañada, así como el refuerzo de los taludes para prevenir la erosión.

Uno de los elementos más destacados del proyecto será la creación de un arboretum con especies autóctonas de bajo riesgo de incendio, diseñado para mejorar la cohesión del suelo y favorecer la regeneración del entorno. Asimismo, se instalará un sistema de drenaje permeable y señalización educativa que informará sobre las especies vegetales, los riesgos climáticos, como inundaciones o erosión, y el valor ecológico del cauce.

Reforzar su valor paisajístico

Con esta intervención, el municipio busca no solo restaurar un espacio degradado, sino también transformarlo en un enclave sostenible con usos recreativos, educativos y turísticos. El objetivo es reforzar el valor paisajístico de La Llomaina y mejorar su resiliencia frente a futuros episodios climáticos extremos.