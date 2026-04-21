Llíria impulsa "Finestres que parlen": un proyecto expositivo para concienciar sobre el acoso sexual en el trabajo
El alcalde de Llíria, Paco Gorrea, destaca la importancia de iniciativas como esta para construir una sociedad más justa e igualitaria, involucrando a la juventud
El Ayuntamiento de Llíria, mediante la Concejalía de Igualdad, ha puesto en marcha el proyecto "Finestres que parlen", una propuesta de sensibilización centrada especialmente en la juventud para dar visibilidad al acoso sexual en el entorno laboral y contribuir a su prevención.
La iniciativa se presenta como una instalación expositiva en el Espai Jove, compuesta por cinco "ventanas" que recrean situaciones reales de acoso. Cada una de ellas se acompaña de datos estadísticos y explicaciones accesibles, con el propósito de invitar a la reflexión y fomentar relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
"Visibilizar conductas"
La concejala de Igualdad, Reme Tordera, ha subrayado que el proyecto "surge con la intención de visibilizar conductas que a menudo se normalizan, pero que constituyen acoso. Solo si las identificamos podremos eliminarla".
Asimismo, el alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha destacado que “este tipo de iniciativas son fundamentales para construir una sociedad más justa e igualitaria, implicando especialmente la juventud en la prevención de la violencia de género”.
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