Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nou Mestalla atletismoBoom caravanasEntradas AitanaCafetería SaguntFira del Llibre ValènciaCañizaresDani Fernández
instagramlinkedin

Igualdad

Olocau refuerza su compromiso con la igualdad: el ayuntamiento aprueba un nuevo plan que estará vigente hasta el año 2030

El plan del Ayuntamiento de Olocau busca impulsar la formación en igualdad de género, asegurar la igualdad retributiva y desarrollar protocolos contra el acoso sexual y la violencia de género

Foto archivo del Ayuntamiento de Olocau.

Foto archivo del Ayuntamiento de Olocau. / A. Olocau

Laura Florentino

Laura Florentino

Olocau

El Ayuntamiento de Olocau ha dado luz verde a su II Plan Interno de Igualdad de Oportunidades, aprobado por unanimidad en el Pleno Extraordinario celebrado el 16 de abril. El documento, que estará vigente entre 2026 y 2030, ha sido financiado por la Diputación de Valencia dentro del programa de la Red de Municipios Protegidos Contra la Violencia de Género 2025.

Diseñar medidas concretas

Con esta iniciativa, el consistorio continúa la línea marcada por el plan anterior (2018-2023) y refuerza su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Como base para su elaboración, entre agosto y septiembre de 2025 se llevó a cabo un diagnóstico interno que analizó tanto la situación de la plantilla como las políticas de personal, permitiendo identificar necesidades, fijar objetivos y diseñar medidas concretas.

El plan incorpora acciones bajo criterios de transversalidad, perspectiva de género y atención a la diversidad. Entre ellas destacan las destinadas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; impulsar la formación en igualdad de género; garantizar entornos laborales seguros y libres de acoso; fomentar el uso de un lenguaje inclusivo; asegurar la igualdad retributiva en puestos equivalentes y desarrollar protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, así como contra la violencia de género. Además, se creará una Comisión de Igualdad encargada de supervisar el cumplimiento de estas medidas.

Noticias relacionadas y más

"Avanzando de manera firme"

El alcalde, Antonio Ropero, subrayó que, con esta aprobación, “el Ayuntamiento de Olocau sigue avanzando de manera firme en favor de la igualdad, con un análisis que ha servido para extraer conclusiones y establecer medidas que nos ayudarán a mejorar en este ámbito”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Nou Mestalla, diseñado para atletismo: así es la técnica para convertir el estadio en recinto para albergar grandes competiciones internacionales
  2. “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
  3. El pueblo valenciano con mayor tasa migratoria: «En el colegio hay muchos niños y ya no quedan casas para alquilar»
  4. València permitirá convertir alquerías en hoteles y crear alojamientos turísticos en huerta degradada
  5. Nuevas entradas a la venta para el concierto de Aitana
  6. El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
  7. Más de 20.000 personas reivindican el futuro del valenciano en la 'Trobada' de la Ribera
  8. La candidata valenciana se queda a las puertas de Miss Mundo

Olocau refuerza su compromiso con la igualdad: el ayuntamiento aprueba un nuevo plan que estará vigente hasta el año 2030

Olocau refuerza su compromiso con la igualdad: el ayuntamiento aprueba un nuevo plan que estará vigente hasta el año 2030

Llíria impulsa “Finestres que parlen”: un projecte expositiu per a conscienciar sobre l’assetjament sexual en el treball

Llíria impulsa “Finestres que parlen”: un projecte expositiu per a conscienciar sobre l’assetjament sexual en el treball

Llíria impulsa "Finestres que parlen": un proyecto expositivo para concienciar sobre el acoso sexual en el trabajo

Llíria impulsa "Finestres que parlen": un proyecto expositivo para concienciar sobre el acoso sexual en el trabajo

Así será la nueva Llomaina de Vilamarxant: más verde, más segura y preparada para futuras danas

Así será la nueva Llomaina de Vilamarxant: más verde, más segura y preparada para futuras danas

Llíria, capital de la música, acogerá el espectáculo "Mythos" de Abraham Cupeiro, un viaje musical por antiguas civilizaciones

Llíria, capital de la música, acogerá el espectáculo "Mythos" de Abraham Cupeiro, un viaje musical por antiguas civilizaciones

Riba-roja de Túria celebra la primera Feria Animalista este fin de semana para fomentar la adopción responsable

Riba-roja de Túria celebra la primera Feria Animalista este fin de semana para fomentar la adopción responsable

Llíria instala pancartas contra la violencia machista en el pabellón municipal para concienciar a deportistas y público

El cronista oficial de Gátova, Jaime Tello, ingresa en la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials como académico

El cronista oficial de Gátova, Jaime Tello, ingresa en la Acadèmia Valenciana de Cronistes Oficials como académico
Tracking Pixel Contents