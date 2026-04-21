Olocau refuerza su compromiso con la igualdad: el ayuntamiento aprueba un nuevo plan que estará vigente hasta el año 2030

El Ayuntamiento de Olocau ha dado luz verde a su II Plan Interno de Igualdad de Oportunidades, aprobado por unanimidad en el Pleno Extraordinario celebrado el 16 de abril. El documento, que estará vigente entre 2026 y 2030, ha sido financiado por la Diputación de Valencia dentro del programa de la Red de Municipios Protegidos Contra la Violencia de Género 2025.

Diseñar medidas concretas

Con esta iniciativa, el consistorio continúa la línea marcada por el plan anterior (2018-2023) y refuerza su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Como base para su elaboración, entre agosto y septiembre de 2025 se llevó a cabo un diagnóstico interno que analizó tanto la situación de la plantilla como las políticas de personal, permitiendo identificar necesidades, fijar objetivos y diseñar medidas concretas.

El plan incorpora acciones bajo criterios de transversalidad, perspectiva de género y atención a la diversidad. Entre ellas destacan las destinadas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; impulsar la formación en igualdad de género; garantizar entornos laborales seguros y libres de acoso; fomentar el uso de un lenguaje inclusivo; asegurar la igualdad retributiva en puestos equivalentes y desarrollar protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, así como contra la violencia de género. Además, se creará una Comisión de Igualdad encargada de supervisar el cumplimiento de estas medidas.

"Avanzando de manera firme"

El alcalde, Antonio Ropero, subrayó que, con esta aprobación, “el Ayuntamiento de Olocau sigue avanzando de manera firme en favor de la igualdad, con un análisis que ha servido para extraer conclusiones y establecer medidas que nos ayudarán a mejorar en este ámbito”.