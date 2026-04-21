Igualdad
Olocau refuerza su compromiso con la igualdad: el ayuntamiento aprueba un nuevo plan que estará vigente hasta el año 2030
El plan del Ayuntamiento de Olocau busca impulsar la formación en igualdad de género, asegurar la igualdad retributiva y desarrollar protocolos contra el acoso sexual y la violencia de género
El Ayuntamiento de Olocau ha dado luz verde a su II Plan Interno de Igualdad de Oportunidades, aprobado por unanimidad en el Pleno Extraordinario celebrado el 16 de abril. El documento, que estará vigente entre 2026 y 2030, ha sido financiado por la Diputación de Valencia dentro del programa de la Red de Municipios Protegidos Contra la Violencia de Género 2025.
Diseñar medidas concretas
Con esta iniciativa, el consistorio continúa la línea marcada por el plan anterior (2018-2023) y refuerza su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Como base para su elaboración, entre agosto y septiembre de 2025 se llevó a cabo un diagnóstico interno que analizó tanto la situación de la plantilla como las políticas de personal, permitiendo identificar necesidades, fijar objetivos y diseñar medidas concretas.
El plan incorpora acciones bajo criterios de transversalidad, perspectiva de género y atención a la diversidad. Entre ellas destacan las destinadas a favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; impulsar la formación en igualdad de género; garantizar entornos laborales seguros y libres de acoso; fomentar el uso de un lenguaje inclusivo; asegurar la igualdad retributiva en puestos equivalentes y desarrollar protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo, así como contra la violencia de género. Además, se creará una Comisión de Igualdad encargada de supervisar el cumplimiento de estas medidas.
"Avanzando de manera firme"
El alcalde, Antonio Ropero, subrayó que, con esta aprobación, “el Ayuntamiento de Olocau sigue avanzando de manera firme en favor de la igualdad, con un análisis que ha servido para extraer conclusiones y establecer medidas que nos ayudarán a mejorar en este ámbito”.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Nou Mestalla, diseñado para atletismo: así es la técnica para convertir el estadio en recinto para albergar grandes competiciones internacionales
- “El boom de las caravanas ya pasó, ahora son una alternativa turística consolidada”
- El pueblo valenciano con mayor tasa migratoria: «En el colegio hay muchos niños y ya no quedan casas para alquilar»
- València permitirá convertir alquerías en hoteles y crear alojamientos turísticos en huerta degradada
- Nuevas entradas a la venta para el concierto de Aitana
- El gran partido a tres bandas en el Nou Mestalla: un estadio de fútbol, dos torres en suelo terciario y un polideportivo
- Más de 20.000 personas reivindican el futuro del valenciano en la 'Trobada' de la Ribera
- La candidata valenciana se queda a las puertas de Miss Mundo