Cruce de reproches por el instituto de Nàquera: la plataforma denuncia un “no injustificado” del Consell y el ayuntamiento pide tiempo

La plataforma ciudadana Institut Ara de Nàquera y Serra ha denunciado públicamente que la "Generalitat Valenciana ha rechazado la solicitud" presentada por ambos ayuntamientos para la construcción de un instituto de Educación Secundaria y Bachillerato que dé servicio a ambos municipios.

En un comunicado difundido este jueves, el colectivo expresa su malestar por una decisión que considera “injustificada” y contraria a los compromisos adquiridos previamente por la administración autonómica. Según recuerdan, en una reunión mantenida en abril del pasado año en la Conselleria de Educación, responsables autonómicos reconocieron la necesidad del centro educativo y se comprometieron a iniciar los trámites una vez el consistorio dispusiera de los terrenos necesarios.

"Dicen que nuestros hijos no necesitan un instituto"

“A pesar de ello, ahora dicen que nuestros hijos no necesitan un instituto en Náquera”, lamenta la plataforma, que asegura no comprender el cambio de criterio tras meses de trabajo técnico y administrativo.

Durante el último año, el Ayuntamiento de Nàquera ha tramitado la recalificación de los terrenos previstos para la futura infraestructura educativa, una superficie superior a los 80.000 metros cuadrados que debía destinarse a uso dotacional. Según la plataforma, todos los informes han sido favorables y las modificaciones solicitadas por la propia Conselleria han sido atendidas por los técnicos municipales.

El proyecto contempla la construcción de un centro que acoja estudios de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con el objetivo de evitar el desplazamiento diario de alrededor de 360 alumnos a otros municipios como Bétera.

“No nos dejan otro camino que el del enfrentamiento”

Desde el colectivo ciudadano advierten que, hasta ahora, han mantenido una actitud “conciliadora”, pero que la "negativa de la Generalitat" abre una nueva etapa marcada por la movilización. “No nos dejan otro camino que el del enfrentamiento”, señalan, al tiempo que anuncian próximas acciones reivindicativas para exigir la construcción del instituto y reclamar “los derechos de los niños y niñas de nuestros pueblos”.

La reunión mantenida el pasado martes del Ayuntamiento de Nàquera con la Conselleria de Educación. / A. Nàquera

"Nàquera no tiene suelo dotacional educativo"

No obstante, según han indicado fuentes de la propia Conselleria de Educación a este diario, "no se ha denegado nada. Se ha dejado la puerta abierta a trabajar en ello. El problema es que Nàquera no tiene suelo dotacional educativo. El consistorio tiene que buscar ese suelo y calificarlo".

El obstáculo es la compra de terrenos

El alcalde de Nàquera, Iván Expósito, en declaraciones a Levante-EMV ha aportado una visión más técnica del proceso y ha insistido en que el principal obstáculo actual es la disponibilidad de los terrenos. “Hemos empezado el proceso y estamos trabajando en ello; nos queda un solo informe, el acústico. Me he reunido con todos los propietarios de las parcelas”, ha explicado.

Expósito ha reconocido que, aunque el proyecto está “cada vez más cerca”, la falta de suelo adquirido condiciona cualquier avance. “Hasta que no compremos los terrenos no hay más avances. La Conselleria nos dice que hay una demanda importante en Náquera y Serra, pero que hoy por hoy no pueden ofrecernos nada porque no están disponibles los terrenos”, ha indicado.

En este sentido, ha detallado que la Generalitat está priorizando otras actuaciones ya más avanzadas, como el instituto de Bétera. “Ellos llevan más de cuatro años de proceso, tienen el proyecto muy avanzado y van a empezar la construcción. En nuestro caso, hemos empezado prácticamente de cero”, ha señalado.

"Este año sí o sí compramos los terrenos"

El alcalde ha subrayado que el ayuntamiento dispone de presupuesto para la compra de los terrenos y que su objetivo es cerrarla “sí o sí este año”, aunque ha advertido de la complejidad administrativa: “Esto no va de políticas, va de legislación. Son procesos largos que pueden durar hasta ocho años y hay que respetar los plazos”.

Asimismo, ha insistido en que desde la Conselleria “siempre ha habido buena predisposición” hacia el instituto de Nàquera, pero que la condición indispensable ha sido desde el inicio la disponibilidad del suelo. “La pelota está en nuestro tejado: validar con Conselleria y comprar los terrenos”, ha resumido.

Expósito también ha mostrado comprensión hacia la plataforma ciudadana, aunque ha apelado al realismo: “Entiendo su frustración, pero la realidad es la que es”. Además, ha recordado que, mientras no se materialice el proyecto local, la solución planteada por la administración autonómica pasa por absorber la demanda en el futuro instituto de Bétera.

Unanimidad política

Además, ha subrayado que existe unanimidad política y social entre Náquera y Serra en torno a este proyecto educativo y ha anunciado que el ayuntamiento solicitará el expediente para conocer los motivos de la denegación.

El conflicto reabre el debate sobre la planificación educativa en la comarca y deja en el aire una infraestructura considerada clave para el crecimiento y la cohesión de ambos municipios.