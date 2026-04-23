Riba-roja invierte más de 70.000 euros en modernizar el Museo Casa de la Molinera

La recuperación turística de las zonas afectadas por la dana sigue avanzando en Riba-roja de Túriabajo la coordinación de la Mancomunitat Camp de Túria. Este municipio, uno de los más perjudicados por el temporal, trabaja en diversas actuaciones orientadas a restaurar y reforzar sus recursos turísticos.

Estas intervenciones han sido posibles gracias al programa de ayudas urgentes dirigido a mancomunidades afectadas por los daños ocasionados por el episodio de lluvias y viento iniciado el 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana. La iniciativa se enmarca dentro de la Actuación de Cohesión entre Destinos y está financiada con fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este contexto, la Mancomunidad Camp de Túria gestiona un total de 750.000 euros que se distribuyen entre los municipios afectados. En el caso de Riba-roja de Túria, ya se ha puesto en marcha uno de los proyectos clave: la adaptación y recuperación del Museo Casa de la Molinera a la nueva realidad tras la dana, con una inversión de 72.600 euros.

Avisos de emergencia

El objetivo de esta actuación es mejorar la seguridad, accesibilidad y gestión del espacio mediante la incorporación de sistemas tecnológicos y recursos adaptados. Entre las medidas previstas se encuentra la instalación de tres tótems con pantallas táctiles que ofrecerán información turística, así como avisos de emergencia, alertas meteorológicas y mensajes de seguridad para los visitantes.

Además, se colocarán dos monolitos informativos para facilitar la orientación y comprensión del entorno, junto con diez placas de señalización accesible que ayudarán a interpretar los itinerarios, los espacios y los protocolos de actuación en caso de emergencia.

Balizas inteligentes

El proyecto también contempla la instalación de tres balizas inteligentes para el control del aforo, que permitirán supervisar el flujo de visitantes y garantizar una gestión más segura, especialmente en situaciones de riesgo o limitación de accesos.

En materia de accesibilidad, se incorporarán dos sistemas de bucle magnético fijo y tres dispositivos portátiles, con el fin de asegurar que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a los contenidos, servicios y comunicaciones del museo, incluyendo los avisos de emergencia.