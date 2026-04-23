Serra destina 385.000 euros a la restauración final de la Torre del Señor

El Ayuntamiento de Serra finalizará la restauración de la Torre del Señor con una inversión de 385.000 euros procedente de una subvención de la Diputación de València. Esta ayuda, enmarcada en el Pla de Recuperación del Patrimonio Valenciano, permitirá culminar la rehabilitación de este Bien de Interés Cultural (BIC), uno de los elementos más representativos del municipio.

La actuación da continuidad a un proyecto iniciado en 2019 con una primera fase de intervención. Gracias a esta nueva financiación, se completarán los trabajos pendientes para garantizar la conservación del monumento, reforzar su estructura y ponerlo en valor.

Además de la consolidación arquitectónica, el proyecto contempla la adecuación del espacio para su apertura al público, con el objetivo de convertir la torre en un recurso patrimonial visitable y en un punto de referencia cultural en Serra.

Torre del Señor de la Vila de Serra. / A. Serra

"Elemento clave de nuestra identidad histórica y cultural"

La alcaldesa, Alicia Tusón, ha subrayado la importancia de esta actuación al señalar que “esta intervención supone un paso decisivo para recuperar un elemento clave de nuestra identidad histórica y cultural, y para abrirlo a la ciudadanía como espacio de conocimiento y orgullo colectivo”.

El anuncio de la concesión de la subvención tuvo lugar durante el acto de presentación del Plan de Recuperación del Patrimonio Valenciano celebrado en la Diputación de València.

Con esta iniciativa, el consistorio refuerza su apuesta por la conservación del patrimonio local y asegura la protección de la Torre del Señor de la Vila para las próximas generaciones. Esta actuación se suma a otras ya realizadas en el municipio, como la restauración de la torre de la Ermita o la primera fase de intervención en la ermita de Sant Josep y la Creu.