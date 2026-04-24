Denuncian el estado peligroso de la pista deportiva de Torre d’En Conill en Bétera

Vecinos de la urbanización Torre d’En Conill han denunciado el estado de la pista deportiva situada en la calle Serra de Mariola, en el sector R7 de Bétera. Según traslada un vecino afectado en declaraciones a Levante-EMV, la instalación presenta deficiencias graves que comprometen su uso y la seguridad de quienes la frecuentan, especialmente menores.

Entre los problemas señalados destacan la ausencia o deterioro del vallado perimetral, la falta de una portería y el mal estado del pavimento, con grietas visibles. “Está en un estado peligroso”, aseguran los vecinos, quienes recuerdan que hace apenas tres años se invirtieron alrededor de 260.000 euros en la cobertura de la pista. “Después de esa inversión, sería importante que la instalación esté en condiciones adecuadas de uso”, subrayan.

Estado actual del pavimento de la pista deportiva de esta urbanización de Bétera. / Levante-EMV

"No está en condiciones de uso"

Los residentes reconocen la complejidad de la actual legislatura, pero insisten en que la situación va más allá del mantenimiento ordinario. “Supone un problema de seguridad. Tal y como está, no es utilizable en condiciones”, lamentan, reclamando una actuación urgente por parte del consistorio.

Desde el Ayuntamiento de Bétera han explicado que las reparaciones no se han ejecutado antes debido a un proceso judicial abierto. Según detallan, vecinos de viviendas próximas presentaron una demanda en contra de la pista y su cubierta, lo que llevó al consistorio a paralizar inversiones ante la posibilidad de una eventual demolición. “El tribunal en primera instancia ha dado la razón al Ayuntamiento, pero los vecinos han recurrido”, indican fuentes municipales.

Previsto incluirlo en una subvención

Aun así, el consistorio asegura que ha previsto incluir la actuación en una subvención, a la espera de la resolución definitiva del recurso. Respecto a la portería ausente, explican que fue retirada para su reparación y está pendiente de certificación antes de volver a instalarse.

Instalaciones de la pista deportiva de esta urbanización de Bétera. / Levante-EMV

De manera inmediata, el área de Obras se compromete a intervenir para reparar la valla metálica, mientras que en los próximos meses se prevén mejoras en el entorno, como la renovación de juegos infantiles, la sustitución de papeleras y barras de ejercicio en la pinada y la adecuación de una rotonda ajardinada.

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“El ayuntamiento está trabajando para sacarlo adelante cuanto antes dentro de nuestras posibilidades”, señalan, reconociendo que existen factores que condicionan los plazos de actuación. Mientras tanto, los vecinos reclaman soluciones que permitan recuperar una instalación deportiva que consideran esencial para la vida cotidiana de la urbanización.