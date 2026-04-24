El Parque Municipal de Riba-roja de Túria acoge la Feria del Libro con música, cuentos y talleres

Riba-roja de Túria acogerá este domingo, 26 de abril, una nueva edición de su Feria del Libro, un evento cultural abierto a toda la ciudadanía que tendrá lugar de 10:00 a 14:00 horas en el Parque Municipal Maldonado. La iniciativa se plantea como un espacio de encuentro en torno a la lectura, la creatividad y la cultura, con una programación variada dirigida a públicos de todas las edades.

Durante la jornada, el recinto contará con diferentes casetas expositoras en las que participarán librerías, editoriales, asociaciones, centros educativos y autores, con especial protagonismo del talento local. Entre los escritores y escritoras invitados figuran Carmen Andrés Reyes, Carme Cardona Bartual, Toni Guaita, Mª Carmen Sáez Lorente, Olga Huerta, Mª Isabel López Peiro, Mireia Navarro Martínez, Olga Redrado, José Ignacio Ruiz García y Piluca Soriano. A ellos se suman numerosos autores y autoras de Riba-roja, como Iván Alfaro, Marc Balaguer Arrue, Sonia Barbero (Cuentaciencia), Susana Brieva, Mar Busquets Mataix, Manuela Carvajal Tomás, Sandra Díaz Sierra, Alejandro Fábregas, Nacho Golfe Betoret, Óscar Hernández-Campano, Mila Martínez Clemente, María Martínez Navarro (Mariel), Delfina Mengod, Rafael Ortiz Moreno, Mercedes Rodríguez Cervantes, Amparo Ronda Arnau y Javier Yabeta Justiniano.

Actividades escénicas y participativas

El evento incluirá también la emisión en directo de un programa especial de Radio Riba-roja, reforzando su carácter participativo y abierto.

A lo largo de la mañana, los asistentes podrán disfrutar de diversas propuestas, como un taller de pintura en la caseta de Piluca Soriano y varias exposiciones temáticas, entre ellas una dedicada a Francesc Almela i Vives, otra sobre la historia del libro bajo el título “Quants anys té el llibre?”, el espacio “Racó de la guasa” y la muestra “Dilluns treballem lectures”.

La programación contempla además actividades escénicas y participativas. A las 11:30 horas se celebrará una sesión de cuentos musicales para público familiar a cargo de Mariel. Posteriormente, a las 12:00 horas, el Conservatorio Profesional Municipal de Danza de Riba-roja de Túria ofrecerá una actuación en directo. A las 12:30 horas, la caseta de Cuentaciencia acogerá la presentación del libro “El misterio de Islanor”, acompañada de un taller de código Morse.

Las casetas de la Feria del Libro de 2025 de Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

Lectura abierta de poemas

Asimismo, la caseta de la Biblioteca Municipal será escenario de una lectura abierta de poemas de Francesc Almela i Vives en formato de micrófono abierto, invitando a la participación del público.

La Feria del Libro de Riba-roja de Túria 2026 incluirá también música en directo, cuentacuentos, danza, talleres y otras actividades que convertirán el Parque Maldonado en un espacio dinámico para disfrutar de la cultura en familia.

"Una de las citas culturales más importantes"

El concejal de Arte y Cultura, José Manuel Vila, ha destacado que “la Feria del Libro se consolida como una de las citas culturales más importantes de nuestro calendario, un espacio donde nuestros autores y autoras locales tienen la oportunidad de compartir su talento y conectar con el público. La participación de autores invitados enriquece la programación y convierte la feria en un punto de encuentro abierto, dinámico y accesible para todos”. Asimismo, ha subrayado que “se trata de una propuesta que combina cultura y ocio para todas las edades, pensada para disfrutar en familia y acercar la lectura a toda la ciudadanía, con el libro como gran protagonista”.