Literatura
El Parque Municipal de Riba-roja de Túria acoge la Feria del Libro con música, cuentos y talleres
El Parque Municipal Maldonado se convertirá en un punto de encuentro para la lectura, la creatividad y la cultura con la participación de numerosos escritores
Riba-roja de Túria acogerá este domingo, 26 de abril, una nueva edición de su Feria del Libro, un evento cultural abierto a toda la ciudadanía que tendrá lugar de 10:00 a 14:00 horas en el Parque Municipal Maldonado. La iniciativa se plantea como un espacio de encuentro en torno a la lectura, la creatividad y la cultura, con una programación variada dirigida a públicos de todas las edades.
Durante la jornada, el recinto contará con diferentes casetas expositoras en las que participarán librerías, editoriales, asociaciones, centros educativos y autores, con especial protagonismo del talento local. Entre los escritores y escritoras invitados figuran Carmen Andrés Reyes, Carme Cardona Bartual, Toni Guaita, Mª Carmen Sáez Lorente, Olga Huerta, Mª Isabel López Peiro, Mireia Navarro Martínez, Olga Redrado, José Ignacio Ruiz García y Piluca Soriano. A ellos se suman numerosos autores y autoras de Riba-roja, como Iván Alfaro, Marc Balaguer Arrue, Sonia Barbero (Cuentaciencia), Susana Brieva, Mar Busquets Mataix, Manuela Carvajal Tomás, Sandra Díaz Sierra, Alejandro Fábregas, Nacho Golfe Betoret, Óscar Hernández-Campano, Mila Martínez Clemente, María Martínez Navarro (Mariel), Delfina Mengod, Rafael Ortiz Moreno, Mercedes Rodríguez Cervantes, Amparo Ronda Arnau y Javier Yabeta Justiniano.
Actividades escénicas y participativas
El evento incluirá también la emisión en directo de un programa especial de Radio Riba-roja, reforzando su carácter participativo y abierto.
A lo largo de la mañana, los asistentes podrán disfrutar de diversas propuestas, como un taller de pintura en la caseta de Piluca Soriano y varias exposiciones temáticas, entre ellas una dedicada a Francesc Almela i Vives, otra sobre la historia del libro bajo el título “Quants anys té el llibre?”, el espacio “Racó de la guasa” y la muestra “Dilluns treballem lectures”.
La programación contempla además actividades escénicas y participativas. A las 11:30 horas se celebrará una sesión de cuentos musicales para público familiar a cargo de Mariel. Posteriormente, a las 12:00 horas, el Conservatorio Profesional Municipal de Danza de Riba-roja de Túria ofrecerá una actuación en directo. A las 12:30 horas, la caseta de Cuentaciencia acogerá la presentación del libro “El misterio de Islanor”, acompañada de un taller de código Morse.
Lectura abierta de poemas
Asimismo, la caseta de la Biblioteca Municipal será escenario de una lectura abierta de poemas de Francesc Almela i Vives en formato de micrófono abierto, invitando a la participación del público.
La Feria del Libro de Riba-roja de Túria 2026 incluirá también música en directo, cuentacuentos, danza, talleres y otras actividades que convertirán el Parque Maldonado en un espacio dinámico para disfrutar de la cultura en familia.
"Una de las citas culturales más importantes"
El concejal de Arte y Cultura, José Manuel Vila, ha destacado que “la Feria del Libro se consolida como una de las citas culturales más importantes de nuestro calendario, un espacio donde nuestros autores y autoras locales tienen la oportunidad de compartir su talento y conectar con el público. La participación de autores invitados enriquece la programación y convierte la feria en un punto de encuentro abierto, dinámico y accesible para todos”. Asimismo, ha subrayado que “se trata de una propuesta que combina cultura y ocio para todas las edades, pensada para disfrutar en familia y acercar la lectura a toda la ciudadanía, con el libro como gran protagonista”.
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