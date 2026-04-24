Viaje al pasado romano de Edeta a través del cómic 'El viatge de Gràcia' en Llíria

La ciudad de Llíria continúa apostando por la divulgación de su historia entre el público juvenil con la presentación de la segunda edición del cómic El viatge de Gràcia. "L’aventura d’una pionera valenciana en l’època romana". El acto tuvo lugar en la Biblioteca l’Almodí, consolidando un proyecto que nació el pasado año con el objetivo de acercar el patrimonio local a las nuevas generaciones.

La obra narra el viaje en el tiempo de una estudiante de la localidad, apasionada por la historia clásica, que se traslada a la antigua Edeta romana. En ese contexto, la protagonista entra en contacto con figuras históricas como Grattia Maximilla y Marco Cornelio Nigrino. Ambos personajes permiten al lector conocer el papel destacado que desempeñaron en la sociedad de su tiempo, especialmente el de Grattia, reconocida por su relevancia a finales del siglo I.

A lo largo de sus dos capítulos, el cómic recrea algunos de los enclaves más emblemáticos del patrimonio edetano, como el Santuario Oracular, las Termas de Mura, los Mausoleos o el mosaico de los Doce Trabajos de Hércules. También incorpora referencias a piezas arqueológicas conservadas en el Museu Arqueològic de Llíria, que se integran en la trama como elementos clave para el desarrollo de la aventura.

Llíria presenta la nueva aventura del cómic “El viatge de Gràcia”. / A. Llíria

"Pone en valor la figura de la mujer"

La concejala de Igualdad, Patrimonio Histórico y Bibliotecas, Reme Tordera, ha subrayado que esta publicación “pretende dar a conocer nuestra historia y patrimonio, a la vez que pone en valor la figura de la mujer y promueve valores como el respeto en las aulas y la necesidad de luchar contra el acoso escolar”.

El proyecto ha sido desarrollado por Mompó Estudio, con guion de Julio Tárrega e ilustraciones de Pablo Bellver Mompó. Además, ha contado con el asesoramiento de Xavi Vidal, lo que garantiza el rigor histórico de los contenidos.

1.500 ejemplares editados

En total, se han editado 1.500 ejemplares que, al igual que en su primera edición, serán distribuidos entre los centros educativos de la localidad. El objetivo es proporcionar al profesorado nuevas herramientas didácticas para transmitir al alumnado la riqueza del patrimonio histórico de Llíria de una manera atractiva y accesible.