El auténtico Tardeo Remember® reúne en Pobla Fest a los principales djs invitados de la ruta el 16 de mayo

La Pobla de Vallbona se prepara para vivir el mayor festival remember con Tardeo Remember® en Pobla Fest, el próximo sábado 16 de mayo de 2026 en el recinto Espai P3. El evento, de entrada libre mediante invitación, reunirá a miles de asistentes en torno al auténtico sonido remember en un formato de tardeo que se ha convertido en referencia en la Comunitat Valenciana.

El evento arrancará a las 17:00 horas con el auténtico y original Tardeo Remember®, una experiencia que recupera la esencia de las principales salas con los grandes himnos de los años 90 y 2000. Un viaje musical pensado para un público intergeneracional que convierte la tarde en una auténtica celebración al aire libre. Y a partir de la noche, el evento dará paso a un segundo ambiente completamente diferente, pensado para quienes quieren seguir la fiesta con los sonidos más actuales.

DJs referentes en cabina

En cabina estarán algunos de los DJs más representativos del sonido remember:

Víctor Pérez (The Face)

Jose Cabedo (Límite Local / ProDJ)

Arturo Roger (A.C.T.V)

Jesús Brisa (Espiral)

Inmaeyes (Dona festival / ProDJ)

Jose Coll (Remember the Music)

Raquel Cardona -DJ K (Ex Masía)

Por la noche con éxitos comerciales/hits a partir de las 23:55h:

DJ Valdi — DJ y productor musical oficial del programa El Hormiguero en Antena 3

DJ Joan — ProDJ

Un mismo espacio, dos ambientes, zona gastronómica, merchandising oficial y muchas horas de música sin interrupción, consolidando a Pobla Fest como una propuesta única en la Comunitat Valenciana.

Entrada libre con invitación

El acceso al recinto será gratuito mediante entrada previamente descargada hasta completar aforo en: www.vpcultural.com. La organización recomienda asegurar la entrada con antelación debido a la alta demanda prevista.

Cómo llegar a Espai P3 desde Valencia ciudad

El recinto Espai P3 se encuentra en La Pobla de Vallbona, a pocos minutos de Valencia, con fácil acceso tanto en vehículo propio como en transporte público:

En coche: acceso directo por la CV-35

Metro: Línea 2 de Metrovalencia (dirección Llíria), parada La Pobla de Vallbona, a pocos minutos del recinto.

Autobús: línea L145A

Una cita consolidada

Pobla Fest se reafirma como un evento de referencia que atrae tanto a público local como a visitantes, apostando por un modelo de ocio accesible, de calidad y adaptado a diferentes públicos.

El recinto cuenta con todos los servicios necesarios para ofrecer una experiencia completa como barras, zona gastronómica y merchandising oficial de Tardeo Remember®.

Consigue tus entradas gratuitas hasta agotar existencias y completar aforo en www.vpcultural.com

No está permitido entrar y sacar bebidas al recinto. El acceso al recinto está limitado a mayores de 18 años.

Colaboran : Ayuntamiento Pobla de Vallbona ,FOTUR, VP Cultural, Comunitat Valenciana, Actitud Mediterranea, Consumo Moderado y ProDJ.

Más información en www.vpcultural.com y en las redes sociales de VP Cultural, Pobla Fest y Tardeo Remember®.