Loriguilla, cuna de una IA que compara más de 90 eléctricas para ahorrar en la luz

En un pequeño municipio de la Comunitat Valenciana, Loriguilla, ha comenzado a gestarse una de esas iniciativas que aspiran a transformar sectores tradicionales desde la base. Se trata de Auro AI, una startup impulsada por tres jóvenes que han decidido aplicar inteligencia artificial a un problema cotidiano pero complejo: reducir la factura de la luz.

El proyecto nació hace apenas cuatro meses, casi de forma orgánica. Según explica su fundador, Álvaro Medina, en declaraciones a Levante-EMV la idea surgió tras el contacto con dos asesores con los que compartían inquietudes y visión y como proyecto de su TFG. “Siempre hemos tenido mentalidad emprendedora. Estuvimos valorando distintos sectores, incluso la alimentación, pero finalmente apostamos por la energía porque todo el mundo tiene suministro eléctrico”, señala. La motivación, sin embargo, también tiene un componente personal: “Lo último que quiero es que mi abuela o mi suegra paguen de más”.

"La decisión final siempre recae en el usuario"

Desde sus inicios, Auro AI ha buscado simplificar un mercado percibido como complejo y poco transparente. Su propuesta es directa: el usuario envía su factura de la luz en PDF a través de WhatsApp, y un sistema de inteligencia artificial analiza el consumo y compara entre más de 90 comercializadoras con las que trabajan. En cuestión de minutos, el cliente recibe un informe con la opción más económica disponible. A partir de ahí, la decisión final siempre recae en el usuario. “Si quiere cambiar de compañía, lo gestionamos; si no, no. Nosotros no nos casamos con ninguna empresa”, subraya Medina.

El modelo de negocio se basa en comisiones procedentes de las comercializadoras, lo que, según el equipo, les permite ofrecer estudios gratuitos y centrarse exclusivamente en el ahorro del cliente. “Cuanto más tiempo permanezca con nosotros, mejor, pero siempre priorizando que pague menos”, añade.

Los primeros resultados han sido prometedores. En pocas semanas, la startup ha alcanzado los 170 clientes entre familias y pequeñas y medianas empresas, con una facturación que esperan que ronde entre los 70.000 y 80.000 euros a final de año. Además, más de 30 usuarios de Loriguilla ya han probado el servicio gracias a una colaboración directa con el ayuntamiento. “Hablé con la alcaldesa, Montse Cervera, y le pareció una buena idea hacerlo de forma personalizada para el municipio”, explica el fundador.

Tres jóvenes de Loriguilla, Xirivella y Paterna

El equipo detrás de Auro AI está formado por tres perfiles complementarios: el propio Álvaro Medina, de 21 años, estudiante de Administración y Dirección de Empresas en la Universitat de València, cuyo trabajo de fin de grado está vinculado al proyecto; Álvaro Pérez, también de 21 años y procedente de Xirivella, estudiante del grado LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación); e Iván Rejas, de Paterna, estudiante de informática en la Universitat Politècnica de València. Los tres ya han sido reconocidos con un premio en esta última institución.

Álvaro Pérez e Iván Rejas tras recibir el premio de la UPV. / Levante-EMV

Instalados en un espacio de coworking en Xirivella, los jóvenes emprendedores tienen claro que esto es solo el comienzo. Entre sus próximos objetivos figura el desarrollo de una aplicación propia y la expansión hacia otros suministros, como el gas o la telefonía, utilizando análisis de datos estadísticos para optimizar aún más el ahorro.

"Queremos ser la herramienta de ahorro más eficiente a nivel nacional"

“El sector energético es demasiado tradicional. Nosotros apostamos por modelos nuevos y tecnología”, afirma Medina. Aunque reconoce que la herramienta puede fallar, asegura que el margen de error es mínimo: “En el 99% de los casos funciona correctamente y no hemos recibido quejas”.

Con presencia activa en redes sociales, un canal de WhatsApp automatizado y planes de crecimiento a corto plazo, Auro AI aspira a convertirse en una herramienta de referencia a nivel nacional. "Queremos ser la herramienta de ahorro más eficiente a nivel nacional", explicaba Medina. Pero, por ahora, su historia sigue teniendo un marcado acento local: el de tres jóvenes valencianos que, desde un pequeño municipio, quieren cambiar la forma en que los ciudadanos entienden y gestionan su factura de la luz.