Patrimonio de Riba-roja de Túria: el inventario municipal revela un aumento de 87,1 millones en su valor

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una actualización del inventario municipal que supone un aumento de hasta 87 millones de euros en los últimos diez años, entre los ejercicios de 2015 y 2024. La aprobación del pleno municipal ha contado con los votos a favor del equipo de gobierno del PSPV, además de los votos de Compromís y Esquerra Unida-Unides Podem y la abstención del PP y Vox.

La actualización ha permitido conocer que el patrimonio municipal ha pasado de los 234,3 millones de euros del valor económico en diciembre del año 2015 hasta los 321,5 millones de euros correspondiente a finales de diciembre del ejercicio de 2024. Por tanto, la diferencia entre ambos periodos de tiempo supone un incremento del valor del patrimonio hasta los citados 87,1 millones de euros en total.

Revisión del inventario

El inventario municipal es un documento esencial para la gestión y el control de los bienes patrimoniales del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria en el que se detallan los bienes de propiedad pública y se clasifican en función de las características y el origen de los mismos. La elaboración de este documento es importante para la identificación adecuada de los bienes, así como la actualización del valor económico de los mismos.

La elaboración del inventario se lleva a cabo a través de los diferentes procesos y procedimientos administrativos posibles, como el padrón catastral, el padrón registral, los proyectos de reparcelación, los títulos de adquisición, los acuerdos, los inventarios anteriores y la cartografía municipal. Además, se realiza una inspección física de las propiedades municipales, así como visitas a las propias urbanizaciones y los polígonos industriales.

El primer inventario data de 1993

Cabe recordar que el primer inventario municipal data del año 1993 que se refundió en el que se refrendó en el ejercicio de 1994 para proceder a la actualización de toda la información disponible. Posteriormente, a finales del año 2015, el pleno municipal aprobó la realización de un nuevo inventario de los bienes públicos, tanto en formato en papel como en digital. En el citado inventario se recoge todas las modificaciones, altas y bajas ocurridas a lo largo de todo el periodo de tiempo con el objetivo de disponer una información real del valor de todo el patrimonio municipal.

Las labores de actualización del inventario de Riba-roja de Túria constatan un incremento de hasta 78,6 millones de euros el valor de los bienes inmuebles entre ambos periodos de tiempo al pasar de 232 a 311 millones de euros. Otro punto a tener en cuenta son los 2,5 millones de euros de incremento en muebles, que pasan de 1,2 millones de euros a 3,7 millones de euros entre 2015 y 2024.

Bienes reversibles

El inventario municipal incorpora otros 5,6 millones de euros del valor correspondientes a bienes reversibles, además de otros aumentos en bienes de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico que pasan de 14.000 a 102.122 euros, es decir, un aumento de 88.122 euros o los bienes vehículos, que se incrementan en 136.159 euros al pasar de 134.400 a 270.559 euros. Por último, los semovientes tienen un valor de 5.925 euros en total.

Casi 1.250 incidencias detectadas

La realización del inventario de Riba-roja de Túria se ha llevado a cabo tras resolver y enmendar un total de 1.249 incidencias detectadas para su actualización. Entre ellas, cabe destacar las 848 correspondientes a bienes no inscritos en el registro de la propiedad, otras 293 en bienes no inscritos en el catastro, otras 40 por errores catastrales, 11 desfases entre catastro y realidad física o las 10 en cuanto a bienes no inscritos en el registro ni en el catastro.

El concejal de Hacienda de Riba-roja de Túria, José Ángel Hernández, ha destacado “el enorme esfuerzo y trabajo que se ha llevado a cabo durante los últimos años para actualizar un documento muy importante que avala la buena salud económica del ayuntamiento y la gestión que ha realizado el actual equipo de gobierno, resolviendo toda la herencia urbanística recibida y planificando el futuro territorial, con servicios municipales adecuados a las demandas ciudadanas”.