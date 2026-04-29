Deporte inclusivo
El proyecto "A-ball al poble" llega a Llíria para visibilizar el deporte inclusivo y la participación de todos
El consistorio reafirma su compromiso con el deporte como herramienta de transformación social y participación ciudadana
El Ayuntamiento de Llíria, a través de la Concejalía de Deportes, celebrará el miércoles 6 de mayo una jornada de deporte inclusivo dentro del proyecto “A-ball al poble”, una propuesta que impulsa el fútbol en silla de ruedas como vía para promover la integración, la igualdad y la cohesión social.
El programa se desarrollará entre las 10.00 y las 14.00 horas. En una primera parte, de 10.00 a 11.30 horas, participará alumnado de los centros educativos del municipio, que tendrá la oportunidad de conocer y practicar esta disciplina. A continuación, de 11.30 a 14.00 horas, la actividad estará abierta a personas usuarias de silla de ruedas de Llíria y su entorno, así como a cualquier persona interesada que, sin tener diversidad funcional, desee descubrir esta modalidad deportiva. La organización proporcionará los recursos necesarios para facilitar la participación durante toda la jornada.
A-ball deporte inclusivo
El A-ball es un deporte inclusivo que permite jugar al fútbol tanto a personas con diversidad funcional como sin ella, promoviendo valores como la superación, la convivencia y el trabajo en equipo.
La presentación de la jornada ha contado también con la participación de la asociación Pentagrama, que ha mostrado su apoyo a esta iniciativa y ha contribuido a su difusión.
"Deporte como herramienta de transformación social"
El concejal de Deportes, Joanma Miguel, ha destacado que “con esta acción, Llíria se suma a un recorrido por varios municipios valencianos con el objetivo de acercar el deporte adaptado a la ciudadanía y promover una sociedad más inclusiva”.
Por su parte, el alcalde Paco Gorrea ha señalado que esta propuesta “reafirma el compromiso del Ayuntamiento de Llíria con el deporte como herramienta de transformación social, fomentando la igualdad de oportunidades y la participación de toda la ciudadanía”.
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