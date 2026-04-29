El Real Monasterio de San Miguel de Llíria cumple 700 años con una programación especial

La ciudad de Llíriaha puesto en marcha los actos conmemorativos por el 700 aniversario de la fundación del Real Monasterio de San Miguel. La apertura oficial tuvo lugar el pasado 27 de abril en la basílica de la Asunción, en un evento impulsado por la Hermandad de San Miguel y el ayuntamiento.

En el acto participaron el alcalde Paco Gorrea, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Valencia Reme Mazzolari, el rector de la basílica y prior de la Hermandad Miguel Ángel Castellano, y el presidente de la entidad religiosa Miguel Alcocer. La jornada contó también con la actuación de la Orquesta de Cámara “Llíria City of Music”.

Durante su intervención, el alcalde Paco Gorrea subrayó que San Miguel “es historia viva de nuestro pueblo, ya que se trata de uno de los edificios más emblemáticos y estimados por los lirianos y lirianas, y al que estamos profundamente vinculados por su importancia histórica, devoción religiosa y tradición festiva”.

Asimismo, el primer edil expresó su agradecimiento a todas las personas que “han preservado el monasterio durante siglos, y en especial la Hermandad de San Miguel que se encarga ahora de su conservación”.

"Oportunidad para mirar al futuro con orgullo"

En esta línea, añadió que “no es una conmemoración solo del pasado, sino una oportunidad para mirar al futuro con orgullo, porque tenemos el deber de continuar protegiendo este legado y transmitirlo a las generaciones futuras”.

Programación mes de mayo

El programa de actividades continuará con un ciclo de conferencias dedicadas a San Miguel, previstas para los días 2, 5 y 7 de mayo a las 19.30 horas en la basílica de la Asunción. Este mismo espacio acogerá también el concierto “Sant Miquel de Maig”, interpretado por la Orquesta de Plectro “El Micalet”, el domingo 10 de mayo a las 19.30 horas.

Además, Visit Llíria organizará la “Ruta de les Ermites”, un itinerario que conectará Santa Bárbara y San Miguel. Las visitas guiadas se celebrarán todos los sábados del mes de mayo a partir del día 9.

Apertura de los actos conmemorativos del 700 aniversario del Real Monasterio de San Miguel. / A. Llíria

Historia del monasterio

El Real Monasterio de San Miguel se alza en la cima del cerro conocido como el Tossal de Sant Miquel. Fue fundado en 1326 por el rey de Aragón Jaime II, “El Justo”, como ermitorio para beatas dedicadas a la oración, bajo dependencia del poder civil y no eclesiástico.

Durante más de cinco siglos funcionó como beaterio, hasta que en 1895 la comunidad pasó a constituirse como orden canónica. Desde entonces, diversas órdenes religiosas habitaron el monasterio hasta que en 2001 la Hermandad de San Miguel asumió su gestión y conservación.

Bien de Interés Cultural desde 1983

El conjunto está declarado Bien de Interés Cultural desde 1983. La iglesia, de estilo neoclásico y construida en el siglo XVIII, destaca por las pechinas del presbiterio decoradas con frescos del pintor José Vergara. En su interior también se conserva una tabla del siglo XV de Vicent Masip, padre de Juan de Juanes, así como una escultura del Arcángel San Miguel realizada en 1939 por el escultor Ponsoda Bravo.