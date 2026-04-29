Riba-roja de Túria cierra 2025 con un superávit de 4,5 millones para nuevas inversiones

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha cerrado el ejercicio económico de 2025 con un superávit de 4,5 millones, una cifra que permitirá destinar hasta 3,3 millones a nuevas inversiones públicas a lo largo de este año. El equipo de gobierno del PSPV ha informado de estos resultados en el pleno municipal, destacando que el presupuesto del pasado ejercicio estuvo marcado por las tareas de reconstrucción tras la dana de 2024.

Según los datos presentados, las cuentas municipales registraron derechos reconocidos netos por valor de 58,1 millones, frente a unas obligaciones reconocidas netas de 40,3 millones. Esto situó el resultado presupuestario en 17,8 millones al cierre del ejercicio.

Desviaciones de financiación positivas y negativas

Los informes técnicos reflejan que los ajustes presupuestarios alcanzaron los 13,2 millones de euros, derivados de desviaciones de financiación tanto positivas como negativas durante el año. Tras estas correcciones, el superávit final se ha fijado en 4,5 millones.

El consistorio recuerda que gran parte de la gestión económica de 2025 estuvo centrada en la recuperación de los daños provocados por la dana, que afectó a unos seis millones de metros cuadrados en zonas industriales y residenciales como la Reva, l’Oliveral, Els Pous, València la Vella o el camí de les Ànimes. Para ello, se movilizaron recursos municipales junto a subvenciones procedentes principalmente del Gobierno de España y de la Generalitat Valenciana.

"El ayuntamiento cumple con las reglas fiscales"

Los informes también certifican que el ayuntamiento ha cumplido con las reglas fiscales establecidas por el Ministerio de Hacienda y las directrices de la Unión Europea. En este sentido, se ha alcanzado una capacidad de financiación de 17 millones, cumpliendo con la estabilidad presupuestaria.

Asimismo, la regla de gasto se ha respetado, garantizando un crecimiento controlado del gasto público y contribuyendo a la sostenibilidad financiera de la administración local.

En cuanto a la deuda, las cuentas se han cerrado dentro de los límites legales, con un porcentaje de capital vivo del 31,62% sobre los ingresos corrientes, muy por debajo del máximo del 110% permitido. Además, el ahorro neto municipal se ha situado en 2,4 millones.

"Los resultados certifican la buena labor del año pasado"

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha afirmado que los resultados obtenidos en la liquidación de las cuentas del pasado año “certifican la buena labor que se realizó el pasado año en un momento de gran dificultad derivada de la dana que obligó a llevar a cabo los proyectos para la reconstrucción en todas aquellas zonas afectadas”.