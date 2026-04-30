La Generalitat impulsa en Riba-roja 'València Comparte Coche' para reducir atascos y emisiones

La Generalitat ha presentado en el polígono industrial de Riba-roja de Túria el proyecto ‘València Comparte Coche’, una iniciativa orientada a promover una movilidad más eficiente y sostenible en entornos con alta densidad de tráfico. El programa se articula a través de una comunidad específica dentro de la aplicación móvil TRIBBU, diseñada para conectar a conductores y pasajeros con trayectos similares.

El director general de Transporte y Logística, Manuel Ríos, ha dado a conocer esta herramienta en la zona logístico-industrial, destacando su capacidad para reducir el número de vehículos con un solo ocupante y optimizar los desplazamientos diarios. Según ha explicado, el sistema permite además verificar a los usuarios y calcular el impacto ambiental de cada viaje compartido.

"Tráfico más fluido"

Durante su intervención, Ríos ha subrayado que la iniciativa contribuirá a mejorar la circulación y la sostenibilidad: “generar un tráfico más fluido y reducirá las emisiones contaminantes”. Asimismo, ha señalado que el proyecto ayudará a incrementar la ocupación media de los vehículos privados en València y su área metropolitana.

El acto ha contado con la presencia del concejal de Fomento Económico y Empleo del consistorio, Jose Ángel Hernández, así como de representantes de entidades empresariales del área, como ASOCREVA, RIBA3, EGM PLV y Ribactiva.

Más de seis millones de desplazamientos en el área metropolitana de València

En el área metropolitana de València se registran diariamente más de seis millones de desplazamientos, y se estima que un conductor puede perder hasta 95 horas al año en atascos. En este contexto, el proyecto introduce incentivos económicos para quienes opten por compartir vehículo, contribuyendo así a una mayor eficiencia del sistema de transporte.

"Compartir trayecto supone reducir el gasto mensual"

En palabras del director general, “para las personas, compartir trayecto supone reducir el gasto mensual en transporte, disminuir el estrés asociado a los atascos y transformar el desplazamiento diario en una experiencia más eficiente y colaborativa”.

El incentivo económico procede del sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAEs), impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, mediante el cual los conductores pueden recibir 0,04 euros por kilómetro y pasajero transportado, mientras que el servicio resulta gratuito para los pasajeros.

El proyecto ya está en marcha en seis puntos estratégicos con elevada intensidad de tráfico. Además del entorno industrial de Riba-roja, incluye el polígono Jaume I de Almussafes, el centro comercial Bonaire, el Hospital La Fe, el campus de Burjassot de la Universitat de València y la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre.