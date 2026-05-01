Una avería deja sin suministro de agua durante horas a Loriguilla

El Ayuntamiento de Loriguilla ha anunciado que formalizará en las próximas semanas un acuerdo con Riba-roja de Túria para conectar sus redes de abastecimiento de agua, una medida que se acelera tras la avería registrada este viernes que dejó sin suministro a parte del municipio durante varias horas.

La incidencia se ha producido por un fallo en un compresor y varias válvulas del pozo, lo que ha provocado que durante varias horas no saliera agua de los grifos.

"Abrir el grifo y que no salga ni una gota genera impotencia"

A través de un mensaje público, la alcaldesa ha reconocido las molestias ocasionadas a los vecinos. “Abrir el grifo y que no salga ni una gota genera impotencia. Hoy lo he vivido también en primera persona”, ha expresado, al tiempo que ha pedido disculpas por no haber podido comunicar la incidencia con mayor rapidez, en parte debido a la dificultad de localización en un día festivo.

Cervera ha explicado que desde primera hora de la mañana han estado en contacto con la empresa para seguir de cerca la reparación, aunque ha admitido que “no siempre se llega a todo” en situaciones imprevistas como esta.

"El acuerdo ya está cerrado"

La primera edila ha explicado que este paso responde a la necesidad de contar con una alternativa eficaz en este tipo de situaciones: “El acuerdo con Riba-roja ya está cerrado y previsto para firmar este mismo mes de mayo”.

Según ha detallado, la red de Riba-roja que abastece a la zona de Reva se encuentra muy próxima a la infraestructura de Loriguilla, lo que hace viable una interconexión “lógica y necesaria”. Esta actuación permitiría activar un suministro alternativo de forma inmediata en caso de fallo del sistema local.

Cervera ha reconocido que la avería de este viernes ha evidenciado la importancia de esta solución. “Si hubiéramos estado conectados hace años, no nos habríamos enterado de incidencias como la de hoy, e incluso en episodios como la dana se habría podido mantener el suministro”, ha afirmado.

"No se trata solo de reaccionar, hay que anticiparse"

El equipo de gobierno considera que este acuerdo supone un paso clave para reforzar la seguridad hídrica del municipio y evitar que se repitan cortes de agua. “No se trata solo de reaccionar ante los problemas, sino de anticiparse a ellos, porque mi compromiso no es solo reducir averías o pelear con la concesionaria”, ha señalado la alcaldesa.

La firma del convenio entre ambos ayuntamientos permitirá así avanzar hacia un sistema más resiliente, con capacidad de respuesta ante incidencias técnicas y situaciones extraordinarias, reduciendo el impacto sobre la población.