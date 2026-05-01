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Los bomberos rescatan en Bétera a un motorista tras caer en un barranco de 20 metros

La víctima fue inmovilizada y trasladada en camilla nido hasta un punto seguro para su posterior evacuación por una ambulancia

Los bomberos rescatan a un motorista tras caer en un barranco de Bétera.

Los bomberos rescatan a un motorista tras caer en un barranco de Bétera. / Consorci Provincial de Bombers

Laura Florentino

Laura Florentino

Bétera

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia rescataron anoche a un motorista que había caído a un barranco de unos 20 metros en una zona rural del término municipal de Bétera.

El aviso se recibió a las 21:22 horas, momento en el que se movilizaron dotaciones de los parques de Paterna y L'Eliana, junto a un sargento del parque de Paterna y especialistas del Grupo Especial de Rescate en Altura (GREA) del Consorcio.

Una vez en el lugar, los bomberos procedieron a inmovilizar a la víctima y, mediante el uso de una camilla nido, la evacuaron con un sistema de izado con cuerdas hasta un punto seguro.

Noticias relacionadas y más

50 metros hasta la ambulancia

Posteriormente, al herido lo transportaron durante unos 50 metros hasta el punto donde esperaba una ambulancia para su traslado sanitario. No han trascendido más datos sobre su estado de salud.

Los bomberos rescatan a un motorista tras caer en un barranco de Bétera.

Los bomberos rescatan a un motorista tras caer en un barranco de Bétera. / Consorci Provincial de Bombers

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