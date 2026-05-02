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Del “vertedero incontrolado” a espacio sostenible: Riba-roja culmina la recuperación de Basseta Blanca

Las obras de clausura del vertedero, iniciadas en 2023, estarán finalizadas previsiblemente en junio, dando paso a una fase de seguimiento y al estudio de usos compatibles como energías renovables

Trabajos de restauración y sellado del antiguo vertedero de Basseta Blanca, en Riba-roja de Túria.

Trabajos de restauración y sellado del antiguo vertedero de Basseta Blanca, en Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

Laura Florentino

Laura Florentino

Riba-roja de Túria

La Generalitat Valenciana encara la recta final de los trabajos de restauración y sellado del antiguo vertedero de Basseta Blanca, una actuación clave para revertir décadas de impacto ambiental en el municipio. Según trasladó el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, al alcalde de Riba-roja de Túria Robert Raga, y al concejal de Medio Ambiente, José Luis Ramos, las obras podrían estar finalizadas en aproximadamente un mes.

El proyecto, iniciado en 2023, dará paso posteriormente a una fase de seguimiento de dos años para comprobar el asentamiento de los terrenos y la efectividad del sellado. Paralelamente, las administraciones local y autonómica estudiarán posibles usos compatibles del espacio, con la vista puesta en su transformación en una zona de producción de energías renovables.

Décadas de residuos del área metropolitana de València

El vertedero de Basseta Blanca recibió entre 1986 y 1996 miles de toneladas de residuos procedentes del área metropolitana de València, generando un terreno degradado que llegó a alcanzar entre 22 y 40 hectáreas y provocó durante años lixiviados y un notable impacto ambiental. La actuación, que ha supuesto una inversión global de más de 12,6 millones, ha permitido revertir esta situación histórica.

"Ha sido un vertedero incontrolado durante muchos años"

En este sentido, el alcalde de Riba-roja de Túria, ha subrayado en declaraciones a Levante-EMV la dimensión del problema que ha representado durante años este enclave. “Basseta Blanca ha sido un vertedero incontrolado durante muchos años. Aunque se clausuró en 1994 y definitivamente en 1996, los lixiviados, especialmente cuando llovía, han supuesto un problema medioambiental de primer orden”, ha explicado.

Antiguo vertedero de Basseta Blanca, en Riba-roja de Túria.

Antiguo vertedero de Basseta Blanca, en Riba-roja de Túria. / A. Riba-roja de Túria

El primer edil ha destacado que estos vertidos tuvieron un fuerte impacto sobre el entorno natural: "Afectaban negativamente a la fauna y la flora, y se filtraban hacia las zonas más bajas, como las cañadas, generando uno de los impactos ambientales más graves del municipio".

Trabajos de sellado con tierras procedentes de la dana

En una anterior visita en junio de 2025, el conseller de Medio Ambiente, Martínez Mus, destacó que parte de los trabajos de sellado se realizaban con tierras procedentes de la dana tratadas en la planta de Quart de Poblet-Manises. En total se gestionaron 250.000 toneladas de residuos, de los cuales una parte significativa, tierra y lodo, se reutilizaron tras un proceso de cribado.

La solución permitió reducir el impacto ambiental al evitar la extracción de nuevos materiales y minimizar el transporte. Las obras incluyeron sistemas impermeabilizantes, gravas de drenaje y una red completa de desgasificación, además de la demolición de estructuras antiguas y la retirada de infraestructuras obsoletas.

"Uno de los acuerdos más importantes para Riba-roja de Túria"

Raga valoró especialmente el resultado de la intervención, que considera “uno de los acuerdos más importantes para la localidad”, con una inversión que rondó los 11 millones. “Hoy podemos decir que los lixiviados están controlados y tratados desde la propia planta, y que el sellado incorpora técnicas innovadoras que permiten reducir el impacto ambiental y visual”, ha señalado. Asimismo, recordó el compromiso del anterior Consell de convertir esta zona en una gran planta fotovoltaica.

Obras finalizadas en junio

Además, el alcalde ha avanzado que la finalización de las obras está próxima: “La Dirección General nos ha indicado que estarán terminadas previsiblemente en junio, momento en el que organizaremos una jornada de puertas abiertas”.

De cara al futuro, el primer edil ha puesto el foco en nuevas oportunidades para el espacio ya restaurado. “Ahora estamos exigiendo que, dentro de la titularidad de la Generalitat durante los próximos 30 años, se puedan impulsar inversiones en energías renovables, como instalaciones fotovoltaicas, para compensar el impacto negativo que ha tenido el vertedero sobre el municipio”.

Noticias relacionadas y más

Con la finalización inminente de las obras en Basseta Blanca, Riba-roja da un paso decisivo hacia la recuperación ambiental de uno de sus espacios más degradados y abre la puerta a nuevos usos sostenibles en el futuro.

Reunión del alcalde de Riba-roja de Túria con el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco.

Reunión del alcalde de Riba-roja de Túria con el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco. / A. Riba-roja de Túria

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