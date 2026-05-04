El sector logístico impulsa la creación de empresas en Riba-roja de Túria hasta alcanzar su máximo histórico

La creación de empresas en Riba-roja de Túria ha crecido un 9,2% en la última década, pasando de las 1.897 mercantiles inscritas en la Seguridad Social en 2015 a las 2.073 registradas en 2026. Este incremento consolida el tejido económico local en su nivel más alto de las últimas décadas.

Los datos elaborados por el Institut Valencià d’Estadística reflejan una evolución positiva y sostenida de la actividad empresarial en el municipio, especialmente vinculada al sector logístico, que ha experimentado un notable crecimiento en los polígonos industriales. En contraste, sectores como la industria y la construcción se han mantenido estables durante el mismo periodo.

Uno de los principales polos industriales y económicos de la Comunitat

Las estadísticas de la Generalitat confirman que Riba-roja de Túria se ha consolidado en la última década como uno de los principales polos industriales y económicos de la Comunitat Valenciana, tanto en creación de empresas como en generación de empleo y aumento de afiliaciones a la Seguridad Social.

En concreto, el sector logístico ha pasado de 1.498 empresas en 2015 a 1.670 en 2025, lo que supone un incremento de 172 mercantiles. Este crecimiento refuerza la posición del municipio como enclave logístico estratégico gracias a sus conexiones con las principales vías de comunicación.

Por su parte, la construcción ha evolucionado de 214 empresas en 2015 a 217 en la actualidad, mientras que la industria se mantiene prácticamente estable, pasando de 185 a 186 mercantiles en el mismo periodo.

El alcalde Robert Raga durante una visita a una empresa de la localidad. / A. Riba-roja de Túria

El mayor crecimiento fue entre 2025 y 2019

Los registros autonómicos señalan que el mayor crecimiento empresarial se produjo entre 2015 y 2019, cuando se pasó de 1.897 a 2.126 empresas, con un incremento de 157 mercantiles. Este periodo coincide con la expansión más intensa del sector logístico, que pasó de 1.498 a 1.699 empresas.

En este contexto, el ámbito logístico ha sido el principal motor económico del municipio, acompañando la evolución positiva general de la economía local.

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria aprobó en marzo de 2019 una ampliación de la altura de almacenaje en los polígonos industriales hasta los 25 metros, con el objetivo de mejorar la competitividad frente a grandes ciudades como Madrid o Barcelona. La normativa elevó la altura de algunas naves de 11 a 14 metros y permitió alcanzar los 25 metros en determinadas áreas industriales.

Ocho áreas industriales en el término municipal

Actualmente, el término municipal cuenta con ocho áreas industriales que suman más de 6,5 millones de metros cuadrados: Entrevies, l’Oliveral, sector 12, Mas de Baló, sector 13, Casanova, sector 14 y el Polígono Logístico Valenciano (PLV). En este contexto, las afiliaciones a la Seguridad Social alcanzan los 21.878 trabajadores, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

El alcalde de Robert Raga ha destacado que estos datos “son el signo de la buena marcha económica experimentada en este periodo de tiempo, en el que el municipio se ha consolidado como uno de los ejes más importantes del arco mediterráneo en materia de industria logística”, subrayando además la continuidad del apoyo municipal a empresas, pymes, autónomos y emprendedores como vía para garantizar el empleo y la redistribución de la riqueza.