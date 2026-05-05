La Diputación de Valencia reactiva el proyecto del Cordel de la Garrofera, la peligrosa carretera de acceso a la base militar de Marines

La Diputación de Valencia ha reactivado el proyecto del Cordel de la Garrofera para la construcción de una nueva carretera con itinerario ciclopeatonal en Marines y Olocau, una actuación considerada estratégica por su impacto en la mejora de la seguridad vial, la conectividad y la ordenación de los usos en este entorno próximo a la base militar General Almirante.

El proyecto contempla la transformación de esta antigua vía pecuaria en una infraestructura viaria de titularidad autonómica, que incorporará además un recorrido ciclopeatonal paralelo a la calzada, separado mediante un elemento de hormigón para garantizar la seguridad de peatones y ciclistas. La actuación, con una inversión estimada de 5,2 millones, se extiende a lo largo de unos 3,5 kilómetros entre la CV-25 y la entrada principal de la base militar, marcando el límite entre los términos municipales de Olocau y Marines.

La diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, ha señalado que el impulso del proyecto llega tras la finalización de su tramitación técnica. “Tras completar la tramitación técnica del proyecto, damos un paso decisivo para su ejecución, actualizando el presupuesto y avanzando los convenios correspondientes para poder licitar las obras”, ha explicado.

"Conecta una carretera de la Generalitat con la base militar de titularidad estatal"

Mazzolari ha destacado la complejidad de la actuación, tanto por su carácter técnico como administrativo, al afectar a distintas administraciones y territorios. “Se trata de una intervención compleja desde el punto de vista administrativo y técnico, ya que hablamos de una vía que conecta una carretera de la Generalitat con la base militar de titularidad estatal, a lo que se añade que afecta a dos términos municipales: Marines y Olocau”, ha subrayado.

El proyecto, cuya redacción finalizó en 2023 y fue aprobado definitivamente en 2024, ha sido objeto en los últimos meses de una revisión técnica para incorporar condicionantes detectados durante la tramitación, especialmente vinculados a infraestructuras de servicios en el entorno de la base militar.

Tras completar esta fase, la entidad autonómica ha ordenado en abril de 2026 la tramitación del convenio con la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Marines y Olocau, así como el inicio del proceso para la licitación de las obras, lo que supone un nuevo avance en la ejecución del proyecto.

Carretera de acceso a la base militar de Marines. / Diputación de Valencia

"Estamos muy satisfechos"

El alcalde de Marines, Juan Romero, en declaraciones a Levante-EMV ha valorado positivamente la reactivación del proyecto y ha mostrado su satisfacción por el impulso de esta actuación largamente demandada en el municipio.

“Estamos muy satisfechos de que se realice. Es un problema que teníamos y esperamos que se ejecute lo más rápido posible”, ha señalado Romero, quien ha puesto el acento en la necesidad de agilizar los plazos para la puesta en marcha de la nueva infraestructura viaria y ciclopeatonal.

El primer edil ha destacado que se trata de una intervención clave para mejorar la seguridad y la conectividad en la zona, especialmente en un entorno con tráfico vinculado a la base militar y a distintos usos residenciales y productivos del territorio.

La actuación también contempla la mejora de la conectividad con distintos puntos del entorno, incluyendo parcelas residenciales, restaurantes, caminos rurales, zonas industriales, campos de cultivo y un albergue juvenil, reforzando así la funcionalidad del eje viario.