Agua
Nàquera finaliza las obras de mejora en el Polígono Industrial Los Vientos para modernizar el agua
Se han implementado sensores y mecanismos de detección temprana de averías para agilizar la respuesta ante incidencias y optimizar el servicio a las empresas
El Ayuntamiento de Náquera ha dado por finalizadas las obras de mejora en el Polígono Industrial Los Vientos, una intervención estratégica dirigida a modernizar la red de agua potable y aumentar la eficiencia en la gestión hídrica del área industrial.
El proyecto ha supuesto una inversión total de 707.575,17 euros, de los cuales 571.968,45 euros han sido financiados mediante una subvención de la Generalitat Valenciana, dentro de la convocatoria de ayudas de 2024 para municipios de menos de 20.000 habitantes, vinculada a los fondos europeos Next Generation.
Una red más moderna y eficaz
La actuación ha consistido principalmente en la renovación de 4.140 metros de tuberías, lo que ha permitido corregir las deficiencias de la antigua infraestructura y reducir de forma notable las pérdidas de agua derivadas de fugas.
Asimismo, se han incorporado soluciones tecnológicas que mejoran el control y la gestión del sistema, como la instalación de sensores para monitorización en tiempo real, "herramientas para la detección temprana de averías y mecanismos que agilizan la respuesta ante incidencias, reduciendo los tiempos de actuación y optimizando el servicio a las empresas del polígono", indicaban desde el consistorio.
"Compromiso con el uso responsable de recursos hídricos"
Con esta actuación, el "consistorio refuerza su compromiso con el uso responsable de los recursos hídricos, la sostenibilidad ambiental y la mejora continua de las infraestructuras públicas", subrayaban en sus redes sociales.
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