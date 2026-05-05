Nàquera finaliza las obras de mejora en el Polígono Industrial Los Vientos para modernizar el agua

El Ayuntamiento de Náquera ha dado por finalizadas las obras de mejora en el Polígono Industrial Los Vientos, una intervención estratégica dirigida a modernizar la red de agua potable y aumentar la eficiencia en la gestión hídrica del área industrial.

El proyecto ha supuesto una inversión total de 707.575,17 euros, de los cuales 571.968,45 euros han sido financiados mediante una subvención de la Generalitat Valenciana, dentro de la convocatoria de ayudas de 2024 para municipios de menos de 20.000 habitantes, vinculada a los fondos europeos Next Generation.

Una red más moderna y eficaz

La actuación ha consistido principalmente en la renovación de 4.140 metros de tuberías, lo que ha permitido corregir las deficiencias de la antigua infraestructura y reducir de forma notable las pérdidas de agua derivadas de fugas.

Asimismo, se han incorporado soluciones tecnológicas que mejoran el control y la gestión del sistema, como la instalación de sensores para monitorización en tiempo real, "herramientas para la detección temprana de averías y mecanismos que agilizan la respuesta ante incidencias, reduciendo los tiempos de actuación y optimizando el servicio a las empresas del polígono", indicaban desde el consistorio.

Nàquera culmina la renovación del sistema de abastecimiento de agua en el Polígono Industrial Los Vientos. / A. Nàquera

"Compromiso con el uso responsable de recursos hídricos"

Con esta actuación, el "consistorio refuerza su compromiso con el uso responsable de los recursos hídricos, la sostenibilidad ambiental y la mejora continua de las infraestructuras públicas", subrayaban en sus redes sociales.