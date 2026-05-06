Gátova reclama a la CHJ una actuación urgente contra las cañas invasoras en el barranco del Carraixet

El Ayuntamiento de Gátova ha solicitado públicamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una actuación “urgente, integral y contundente” en el barranco del Carraixet debido a la gran acumulación de cañas invasoras a lo largo de todo su recorrido.

El consistorio se suma así a las denuncias realizadas por AVA-ASAJA y otros colectivos que vienen alertando del elevado riesgo que supone el "abandono de barrancos y cauces tras la dana registrada en la Comunitat Valenciana".

El alcalde de Gátova, Jesús Salmerón, ha advertido de que “en muchos puntos del nacimiento del Carraixet, en Gátova, en plena Sierra Calderona, la situación es ya la de una auténtica selva de cañas”.

"La inversión sigue siendo totalmente insuficiente"

“El Ayuntamiento de Gátova está haciendo un esfuerzo enorme para un municipio pequeño como el nuestro. Gracias a una subvención conseguida de la Diputación de Valencia, estamos invirtiendo cerca de 40.000 euros en trabajos de retirada de cañas invasoras y colocación de lona negra para intentar frenar su crecimiento. Pero incluso con esa inversión sigue siendo totalmente insuficiente para abarcar todo el tramo que tenemos en nuestro término municipal”, ha señalado el alcalde.

Salmerón ha recordado además que la competencia sobre este barranco corresponde a la CHJ y, en consecuencia, al Gobierno de España.

“Los ayuntamientos pequeños, y mucho menos un municipio como Gátova, no tenemos capacidad financiera ni medios suficientes para asumir en solitario actuaciones de esta magnitud en un cauce que depende directamente de la CHJ. No puede ser que los municipios tengamos que ir actuando como podemos mientras la administración competente mira hacia otro lado”, ha manifestado.

Desde el consistorio subrayan que el barranco del Carraixet atraviesa numerosos municipios desde su nacimiento en Gátova hasta su desembocadura en Alboraia, por lo que alertan de que una nueva dana podría arrastrar miles de cañas aguas abajo, generando obstrucciones y situaciones de gran peligro.

“Cada vez vemos episodios de lluvia más intensos, más violentos y más imprevisibles. Si mañana se repitiera una situación similar a la última dana, todas esas cañas acabarían pasando por Marines, Olocau, Bétera, Moncada, Alfara del Patriarca o Alboraia, colapsando puentes, pasos y cauces”, ha afirmado Salmerón.

El alcalde también ha advertido de otro problema “igual o incluso más preocupante”: el riesgo de incendios forestales.

"Auténtico polvorín en plena Sierra Calderona"

“Aquí, en Gátova, esas acumulaciones de cañas secas convierten el barranco en un auténtico polvorín en plena Sierra Calderona. Basta una chispa o una negligencia para que el fuego encuentre un combustible perfecto en una zona de altísimo valor medioambiental”, ha añadido.

El ayuntamiento considera que “la CHJ debe tomar nota de lo ocurrido durante la última dana y dejar de mirar hacia otro lado”, reclamando inversiones reales y labores de limpieza continuadas en todo el trazado del Carraixet.

"No podemos esperar a otra catástrofe para actuar"

“Luego, cuando ocurre una desgracia, todo son llamadas, reuniones y lamentaciones. Pero la prevención llega antes. No podemos esperar a otra catástrofe para actuar”, ha señalado el alcalde.

“Los ayuntamientos pequeños no podemos asumir solos un problema de esta magnitud. Hace falta una actuación coordinada y urgente de todas las administraciones”, ha concluido Salmerón.