La Generalitat comenzará en 2027 las obras del nuevo centro de salud de la Pobla de Vallbona

La Conselleria de Sanidad ha avanzado en la tramitación del nuevo centro de salud de la Pobla de Vallbona, cuya construcción está prevista para 2027, una vez recepcionada la parcela cedida por el ayuntamiento y ya incorporada al patrimonio autonómico con uso asistencial.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se ha desplazado hoy al municipio para mantener una reunión de trabajo con el alcalde, Abel Martí, en la que se han abordado los próximos pasos administrativos y el impulso del proyecto sanitario.

Tras el encuentro, Gómez ha destacado que “ahora que la parcela ya es de titularidad autonómica y su uso es asistencial, vamos a trabajar para agilizar los trámites, de manera que el proyecto pueda estar redactado a finales de año y que en 2027 comiencen las obras de construcción”.

Parcela de más de 4.000 metros cuadrados

El conseller y el alcalde han visitado el terreno donde se levantará el futuro centro, una parcela de más de 4.000 metros cuadrados situada en la calle Ronda, junto al futuro Centro de Día. Según la administración autonómica, se trata de una ubicación estratégica que facilitará el acceso de la población a los servicios sanitarios.

Marciano Gómez ha subrayado “la importancia de este proyecto, ya que va a permitir ampliar los recursos asistenciales y poner a disposición de los ciudadanos de este municipio un mayor número de consultas de medicina familiar, pediatría, además de otros servicios como rehabilitación, trabajo social o atención a la mujer, lo que garantizará una adecuada atención sanitaria y permitirá responder a las necesidades asistenciales actuales de los ciudadanos”.

Supera los 25.000 pacientes asignados

El proyecto se enmarca en el crecimiento demográfico que ha experimentado la Pobla de Vallbona en los últimos años, una tendencia que, según la Conselleria, hace necesario reforzar la capacidad asistencial del actual centro de salud, que supera los 25.000 pacientes asignados.

El futuro edificio contará con una superficie aproximada de 4.166 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y estará diseñado para albergar una amplia cartera de servicios sanitarios.

"Dotado del mejor equipamiento"

En este sentido, el conseller ha señalado que “el futuro centro contará con espacio suficiente para albergar una amplia cartera de servicios y estará dotado del mejor equipamiento, de manera que los ciudadanos de la Pobla de Vallbona recibirán la atención sanitaria que merecen en su propio municipio sin tener que desplazarse a otro centro”.

Entre sus instalaciones, el nuevo centro de salud dispondrá de un Área de Medicina de Familia con 18 consultas médicas y 15 de enfermería, un Área de Pediatría con cinco consultas médicas y tres de enfermería pediátrica, además de un Área de Extracciones y Tratamientos, que incluirá cirugía menor y pruebas diagnósticas.

El proyecto se completa con un Área de Atención a la Mujer, Área de Trabajo Social, Área de Rehabilitación con gimnasio, así como espacios administrativos, sala de reuniones, despachos de coordinación, servicios generales y área de recepción.