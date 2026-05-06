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Teatro

Llíria acerca las artes escénicas a más de 1.200 escolares con la iniciativa “Anem al teatre”

La iniciativa municipal busca fomentar el interés por las artes escénicas entre los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato de la localidad

Más de 1.200 estudiantes asisten a las funciones de la campaña “Anem al teatre” 2026.

Más de 1.200 estudiantes asisten a las funciones de la campaña “Anem al teatre” 2026. / A. Llíria

Laura Florentino

Laura Florentino

Llíria

Más de 1.200 alumnos y alumnas de Llíria participan en la campaña cultural “Anem al teatre”, impulsada por la Concejalía de Cultura del ayuntamiento. Esta iniciativa, que se desarrolla entre los meses de abril y junio, incluye un total de 10 funciones teatrales a cargo de cuatro compañías distintas.

El programa arrancó el pasado mes de abril y ofrece al público escolar la posibilidad de disfrutar de diversas propuestas escénicas como Rita Trobador, de Esclafit Teatre; Boreal, de Familia Política; Click!, de JM Gestió Teatral; e Iaios!, de Hop Teatre.

Todas las funciones en valenciano

Las representaciones tienen lugar en el teatro de la Llar de les Persones Majors, por donde pasarán estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Todas las funciones se realizan en valenciano.

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Acercar las artes escénicas

Esta campaña, organizada en colaboración con los centros educativos del municipio, tiene como finalidad acercar las artes escénicas al público infantil y juvenil, fomentando su interés por la cultura desde edades tempranas. La respuesta por parte del alumnado está siendo muy positiva.

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