Llíria acerca las artes escénicas a más de 1.200 escolares con la iniciativa “Anem al teatre”

Más de 1.200 alumnos y alumnas de Llíria participan en la campaña cultural “Anem al teatre”, impulsada por la Concejalía de Cultura del ayuntamiento. Esta iniciativa, que se desarrolla entre los meses de abril y junio, incluye un total de 10 funciones teatrales a cargo de cuatro compañías distintas.

El programa arrancó el pasado mes de abril y ofrece al público escolar la posibilidad de disfrutar de diversas propuestas escénicas como Rita Trobador, de Esclafit Teatre; Boreal, de Familia Política; Click!, de JM Gestió Teatral; e Iaios!, de Hop Teatre.

Todas las funciones en valenciano

Las representaciones tienen lugar en el teatro de la Llar de les Persones Majors, por donde pasarán estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Todas las funciones se realizan en valenciano.

Acercar las artes escénicas

Esta campaña, organizada en colaboración con los centros educativos del municipio, tiene como finalidad acercar las artes escénicas al público infantil y juvenil, fomentando su interés por la cultura desde edades tempranas. La respuesta por parte del alumnado está siendo muy positiva.