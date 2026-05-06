Teatro
Llíria acerca las artes escénicas a más de 1.200 escolares con la iniciativa “Anem al teatre”
La iniciativa municipal busca fomentar el interés por las artes escénicas entre los estudiantes de Primaria, Secundaria y Bachillerato de la localidad
Más de 1.200 alumnos y alumnas de Llíria participan en la campaña cultural “Anem al teatre”, impulsada por la Concejalía de Cultura del ayuntamiento. Esta iniciativa, que se desarrolla entre los meses de abril y junio, incluye un total de 10 funciones teatrales a cargo de cuatro compañías distintas.
El programa arrancó el pasado mes de abril y ofrece al público escolar la posibilidad de disfrutar de diversas propuestas escénicas como Rita Trobador, de Esclafit Teatre; Boreal, de Familia Política; Click!, de JM Gestió Teatral; e Iaios!, de Hop Teatre.
Todas las funciones en valenciano
Las representaciones tienen lugar en el teatro de la Llar de les Persones Majors, por donde pasarán estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. Todas las funciones se realizan en valenciano.
Acercar las artes escénicas
Esta campaña, organizada en colaboración con los centros educativos del municipio, tiene como finalidad acercar las artes escénicas al público infantil y juvenil, fomentando su interés por la cultura desde edades tempranas. La respuesta por parte del alumnado está siendo muy positiva.
- La Conselleria de Educación asegura ahora que presentará una propuesta salarial para los profesores “lo antes posible” para evitar la huelga
- Los centros empiezan a recibir instrucciones para adelantar la evaluación de 2º de Bachiller antes de la convocatoria de la huelga
- Emergencias activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas con granizo en Valencia
- Boán Callejas: el rostro del hombre que envió a la muerte a Peset Aleixandre
- Susto en la Vall d'Albaida: dos terremotos de magnitud 3,8 y 3,4 sacuden Ontinyent y Bocairent
- Los sindicatos suben la presión a Educación y concretan su exigencia en 500 euros brutos más al mes
- Excargos del PP y varios empresarios se enfrentan hasta a 18 años de prisión por corrupción urbanística vinculada al 'cártel del fuego'
- Carmen, nieta del rector Peset Aleixandre, al ver la foto de su verdugo: 'El daño ya esta hecho